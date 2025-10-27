27 de octubre de 2025 - 18:11

Con dos goles de Giménez y uno de Merentiel, Boca dio vuelta la historia ante Barracas Central y ganó 3-1

Con un doblete de Giménez y un tanto de Merentiel, Boca venció 3 a 1 a Barracas Central y se metió en puestos de Libertadores. Videos de los goles.

Milton Giménez marcó los dos primeros goles de Boca y dio vuelta la historia ante Barracas Central.&nbsp;

Milton Giménez marcó los dos primeros goles de Boca y dio vuelta la historia ante Barracas Central. 

Foto:

Gentileza.
Golazo de Barracas Central. Insúa, capitán del Guapo, clavó un zapatazo de 40 metros. Una obra de arte.&nbsp;

Golazo de Barracas Central. Insúa, capitán del Guapo, clavó un zapatazo de 40 metros. Una obra de arte. 

Foto:

GENTILEZA.
Boca Juniors vs Barracas Central

Boca Juniors vs Barracas Central

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors sumó tres puntos de oro en su lucha por estar en la Copa Libertadores 2026 y meterse de lleno en la zona de playoffs del Torneo Clausura. Tras un primer tiempo paupérrimo, donde sólo generó una sola situacion de peligro sobre el final, en el complemento cambió la historia, el ingreso de Zeballos, el cambió la cara y con dos goles de Milton Giménez y uno de Miguel Merentiel, le ganó a Barracas Central por 3-1, se metió nuevamente en puestos de Copa y tomó oxígeno para la recta final: Estudiantes, River y Tigre.

Leé además

Andes Talleres Sport Club, institución histórica que tiene 3600 socios activos de los cuales, 3000 son deportistas. 

Andes Talleres: tras el saqueo de su caja fuerte, la institución Azulgrana está de pie y recuperó su identidad

Por Juan Azor
Franco Colapinto, piloto de Alpine

"50 vueltas arrastrándome": el lamento de Franco Colapinto tras finalizar último en México

Por Cristian Reta
WhatsApp Image 2025-10-27 at 17.06.47

Todos los goles del triunfazo de Boca sobre Barracas Central por 3-1 en el Torneo Clausura

Embed
Embed
Embed
Embed

Barracas Central vs. Boca: todas las estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca

Se conoció el nuevo rol de Leandro Paredes en el mediocampo de Boca

Por Cristian Reta
Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors

Se conoció el nombre del DT que suena para dirigir a Boca Juniors

Por Cristian Reta
Frank Fabra se va de Boca Juniors

Fin de ciclo: Frank Fabra dejará Boca y reveló su posible destino

Por Cristian Reta
Denunciaron al jugador de Boca Luis Advíncula

Denunciaron al futbolista de Boca Luis Advíncula por provocar un choque e intentar fugarse

Por Redacción Deportes