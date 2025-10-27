Con dos goles de Giménez y uno de Merentiel, Boca dio vuelta la historia ante Barracas Central y ganó 3-1

Boca Juniors sumó tres puntos de oro en su lucha por estar en la Copa Libertadores 2026 y meterse de lleno en la zona de playoffs del Torneo Clausura. Tras un primer tiempo paupérrimo, donde sólo generó una sola situacion de peligro sobre el final, en el complemento cambió la historia, el ingreso de Zeballos, el cambió la cara y con dos goles de Milton Giménez y uno de Miguel Merentiel, le ganó a Barracas Central por 3-1, se metió nuevamente en puestos de Copa y tomó oxígeno para la recta final: Estudiantes, River y Tigre.