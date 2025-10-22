22 de octubre de 2025 - 13:14

Se conoció el nombre del DT que suena para dirigir a Boca Juniors

Luego de la pérdida de Miguel Ángel Russo y con Úbeda confirmado hasta fin de año, el Xeneize planifica su proyecto futbolístico para el próximo año.

Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors

Por Cristian Reta

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca y dirigirá el equipo al menos hasta diciembre, cuando termine la temporada. Mientras tanto, el presidente Juan Román Riquelme ya comenzó a planificar el proyecto futbolístico para 2026, donde no se descarta la llegada de un nuevo entrenador.

Según informaron los periodistas Rodrigo Buysan y Franco Bertolini desde Uruguay, el Xeneize realizó una consulta informal por un experimentado entrenador, con amplia experiencia en importantes competiciones como la Copa Libertadores.

Quién es el DT apuntado como sucesor de Russo para dirigir a Boca

De acuerdo con las fuentes en el vecino país, los directivos xeneizes se contactaron con el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, para conocer la situación de Diego Aguirre, actual entrenador del Mirasol.

Lo cierto es que desde Boca empezaron a evaluar distintos nombres para el próximo ciclo y el uruguayo surgió como una opción interesante. Riquelme valora la experiencia del montevideano de 60 años, quien posee una dilatada carrera de 23 años, con pasos por Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y diferentes clubes de Brasil, además de haber dirigido en México y Qatar.

image

Recordemos que, como director técnico de Peñarol, Aguirre ganó ocho títulos y en su primera etapa fue subcampeón de la Copa Libertadores 2011, trofeo que pudo levantar con el club uruguayo en su época de jugador (1987). En Argentina, dirigió a San Lorenzo durante las temporadas 2016/17 y 2017/18, con un balance de 33 partidos (17 victorias, 7 empates y 9 derrotas) y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana como principal resultado.

Si bien por el momento no hubo una oferta formal, el contacto de Boca marca el inicio de un sondeo que podría avanzar en los próximos meses, dependiendo del cierre de la temporada y de las decisiones que tome el actual cuerpo técnico. Hasta fin de año, Boca tiene dos objetivos: coronarse campeón del Torneo Clausura o, al menos, asegurar su clasificación para la Copa Libertadores 2026

