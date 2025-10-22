22 de octubre de 2025 - 11:40

Fin de ciclo: Frank Fabra dejará Boca y reveló su posible destino

El lateral colombiano anunció que no renovará su contrato con el conjunto Xeneize y pondrá fin a una etapa de casi diez años en el club.

Frank Fabra se va de Boca Juniors

Frank Fabra se va de Boca Juniors

Foto:

Por Cristian Reta

El colombiano Frank Fabra transita sus últimos meses como jugador de Boca Juniors. El lateral izquierdo, que llegó al club en 2016 y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia del Xeneize, no renovará su contrato y dejará la institución a fin de año.

Leé además

Gimnasia y Esgrima de Mendoza renovará el estadio Victor Antonio Legrottaglie

33 mil espectadores y dos túneles: Gimnasia y Esgrima ya planea el segundo estadio más grande de Mendoza

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine

¿Colapinto confirmado para 2026? La Fórmula 1 tiene previsto un contundente anuncio para mañana

Por Cristian Reta

Después de casi una década en el club y con ocho títulos en su haber, Fabra se prepara para cerrar un ciclo lleno de altibajos. El ciclo de Fabra en Boca comenzó a apagarse tras la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, un episodio que marcó su relación con la hinchada. Desde entonces, perdió protagonismo y dejó de ser una opción prioritaria en el esquema de Diego Martínez y posteriormente con los demás técnicos que arribaron a La Boca.

Frank Fabra
Frank Fabra podría irse de Boca, según rumores

Frank Fabra podría irse de Boca, según rumores

Aunque Juan Román Riquelme siempre lo respaldó públicamente y lo elogió al compararlo con Marcelo, el propio mandatario considera que la etapa del colombiano en el club está cumplida.

Cuál será el futuro de Fabra tras su partida de Boca

En diálogo con Win Sports, el defensor de 34 años confirmó que analiza regresar al fútbol colombiano y mencionó varios posibles destinos: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”.

Además, dejó una confesión emotiva: “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada todavía, pero me haría muy feliz”.

Embed

El defensor es uno de los jugadores más cuestionados por el hincha azul y oro, debido a su rendimiento en la cancha y a las expulsiones en momentos clave en la historia del club: “En el fútbol hay que saber levantarse. Me pasó en la final de la Libertadores, donde cometí un error... No pude seguir demostrando lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Pero el camino es largo y sé que habrá revancha pronto", sentenció.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi y una preocupante lesión

¿Chau Playoffs? Lionel Messi se ausentó en las prácticas del Inter Miami

Por Cristian Reta
Denunciaron al jugador de Boca Luis Advíncula

Denunciaron al futbolista de Boca Luis Advíncula por provocar un choque e intentar fugarse

Por Redacción Deportes
Leandro Paredes en alerta. Tiene 4 amarillas y podría perderse el superclásico ante River. 

Sufre Boca: Leandro Paredes enciende alarmas y podría perderse el Superclásico ante River

Por Redacción Deportes
Boca perdió en su cancha contra Belgrano y sufre por la clasificación a la Copa Libertadores. 

Un dolor de cabeza: cuántos puntos le faltan a Boca para asegurarse jugar la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Deportes