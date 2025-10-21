33 mil espectadores y dos túneles: Gimnasia y Esgrima ya planea el segundo estadio más grande de Mendoza

Tras el histórico ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División, el club del Parque General San Martín planea ya la modernización del estadio Víctor Antonio Legrottaglie con una serie de reformas que afectarán desde las gradas hasta el campo de juego.

Sobre esto, el presidente de la institución, Fernando Porreta, aseguró: "Vamos a correr el campo de juego 30 metros hacia el Sur. Esos 30 metros quedarán arriba de los viejos camarines. Está el proyecto del estadio. El viernes lo vamos a mostrar".

— Juan Esteban Suraci (@juansuraci) October 20, 2025 "Será un estadio modelo que tendrá una capacidad para 33 mil personas. Estará preparado para las exigencias de Conmebol. Nos ofrecieron el Malvinas, pero la idea es seguir jugando en nuestro estadio mientras desarrollamos las obras. No vamos a perder la localía de ninguna manera. El proyecto tendrá dos túneles, uno para el local y otro para el visitante", se explayó el mandatario en diálogo con Dos de Punta, por FM 91.3.

“La cancha va a quedar arriba de los viejos camarines. Va a empezar donde comienza la platea baja“, explicó el presidente sobre este estadio que tendrá un tiempo de obra de dos años. Recordemos que el club aurinegro firmó un convenio con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza con el fin de potenciar el plan de mejoras de infraestructura de su casa.

El "Superclásico" mendocino será con público de ambas parcialidades Con el tan esperado ascenso de Gimnasia, Mendoza revivirá el gran clásico de la provincia, algo que no ocurría desde el 22 de octubre de 2022, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.