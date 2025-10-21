Furor por el Colo Barco: un equipo top de Europa prepara una millonaria oferta por su pase

Se trata del Bayern Munich, club alemán que sigue de cerca al argentino y que podría adquirir sus servicios en el próximo mercado de pases.

Valentín Colo Barco, jugador del Racing de Estrasburgo que es pretendido por un gigante de Europa

La gran temporada de Valentín "Colo" Barco en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 francesa le ha valido el reconocimiento del mundo del fútbol y un gigante de Europa posó sus ojos en el lateral izquierdo devenido en volante central.

De acuerdo con el medio alemán TZ München, el equipo interesado se trata del Bayern Munich, que sigue de cerca al argentino y evalúa hacer una jugosa oferta por su pase.

La fortuna que pide Racing de Estrasburgo por el Colo Barco Recordemos que Barco aterrizó en el conjunto francés en enero de 2025, luego de un paso irregular por el Brighton de la Premier League y por el Sevilla de España. Tras seis grandes meses en la Ligue1, Estrasburgo finalmente pagó alrededor de 10 millones de euros por su ficha y le firmó contrato hasta 2029.

Lo cierto es que, desde su llegada, el equipo mejoró, clasificando a la Conference League para este año y contribuyendo a que el equipo se encuentre en el tercer puesto de la liga francesa, tras un frenético empate 3-3 ante PSG.

Es por ello que desde hace meses, el Bayern Munich sigue de cerca al jugador argentino, con ojeadores en cada uno de sus encuentros. Sin embargo, hasta el momento no hay una oferta formal presentada, por lo que la operación se mantiene en el terreno de los rumores.