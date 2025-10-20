Paul Aron en el GP de México: la decisión de Alpine tras la carrera en Austin

El piloto estonio pasará de reserva a conducir uno de los monoplazas de la escudería francesa en las prácticas de la próxima carrera.

El Gran Premio de Estados Unidos dejó expuesto el rendimiento de Alpine, cuyos dos monoplazas presentaron falencias para conseguir ritmo competitivo que les permitiera pelear en zona de puntos y terminaron al fondo de la parrilla: Franco Colapinto finalizó 17° tras desobedecer las órdenes de equipo y superar a su compañero Pierre Gasly, quien acabó 19°.

“Espera, ¿qué? Él está yendo más lento", expresó Colapinto al escuchar el pedido de Alpine y no se lo pensó un segundo para aprovechar su velocidad y recuperar terreno en la pista en la vuelta 54. Luego del sobrepaso a su compañero de equipo en la penúltima vuelta, el piloto argentino aseguró que su decisión fue "lo corrrecto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad".

Embed Ingeniero a Colapinto: “Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones”



- Colapinto: “Espera, ¿qué? El es muy lento”.



Acción seguida, Franco lo pasó a Gasly. Porque sí, porque es más rápido que su compañero. pic.twitter.com/ajQbXHVSKF — (@JuannDis) October 19, 2025 Lo cierto es que esta decisión de ignorar la radio podría traerle consecuencias al pilarense. Sobre ello, Steve Nielsen, director del Alpine, declaró que su decisión fue ‘decepcionante’ y que iban a arreglarlo puertas adentro en la escudería. Estas declaraciones ponen un manto de duda acerca del futuro del argentino, quien todavía no fue confirmado para la temporada 2026. En caso de que la decisión sea fatal para el argentino, el equipo tendría su reemplazo en las manos del estonio Paul Aron.

La contundente decisión de Alpine para el Gran Premio de México En las últimas horas, Canal+ adelantó que Paul Aron ocupará el asiento de Pierre Gasly durante la primera práctica libre en el Gran Premio de México, el próximo fin de semana. Esto significaría una comparación directa entre el estonio y Colapinto, los dos máximos candidatos a la segunda butaca del equipo francés en 2026.

Recordemos que, en la previa a Azerbaiyán, Flavio Briatore confirmó que Alpine tiene sobre la mesa a Aron además del argentino para ese asiento. Por lo tanto, mientras el destino del argentino no se confirme, lo que haga Aron en la pista será seguido de cerca.