Qué dijo Franco Colapinto tras desobedecer a Alpine: "Fue lo correcto..."

Max Verstappen se coronó campeón del Gran Premio de los Estados Unidos disputado en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Lo cierto es que uno de los grandes momentos de esta carrera ocurrió en las últimas vueltas, cuando Franco Colapinto desobedeció la orden de Alpine y superó a Pierre Gasly para acabar 17°.
“Espera, ¿qué? Él está yendo más lento", expresó Colapinto al escuchar el pedido de Alpine y no se lo pensó un segundo para aprovechar su velocidad y recuperar terreno en la pista en la vuelta 54. Luego del sobrepaso a su compañero de equipo en la penúltima vuelta, el piloto argentino relativizó la dimensión de un posible conflicto ante su maniobra en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.
Qué dijo Franco Colapinto tras su decisión en Austin
"Era lo corrrecto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad", le dijo Colapinto en una entrevista en zona mixta, posterior a la carrera.
Luego explicó su determinante decisión: "El tenía gomas un poco más viejas e iba como un segundo y medio más lento. Era lo mejor para la situación en la que estábamos. Se me estaba acercando mucho Bortoletto y pasarlo (a Gasly) fue una forma de defenderme también. Si no lo pasaba nos iba a pasar a los dos probablemente".
"Hice lo mejor. Estábamos peleando por el puesto 17 y 18... No tiene sentido discutir por estas cosas", sentenció el número 43 de la actual parrilla de la Fórmula 1.
El aliento de los argentinos
Tras finalizar la carrera en COTA, un grupo de argentinos realizó cánticos reclamando la presencia del piloto argentino para saludarlo. Finalmente, el corredor nacional respondió la llamada de su público y acudió a saludar a todos sus compatriotas, trepando al alambrado y firmando autógrafos.