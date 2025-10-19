Max Verstappen se quedó con el GP de Estados Unidos y Franco Colapinto superó a su compañero de Alpine

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 en el Circuito de las Américas (COTA) dejó una nueva muestra de poderío de Max Verstappen, que volvió a ganar con autoridad en Austin y confirmó que aún tiene margen para pelear el título mundial. El piloto de Red Bull controló la carrera desde el arranque hasta la bandera a cuadros, sin sobresaltos y con el ritmo que lo distingue cuando el monoplaza y la estrategia se alinean.
Max Verstappen se quedó con el GP de Austin
EFE/EPA/JOHN LOCHER / POOL
En la largada, Verstappen defendió la pole position con firmeza y mantuvo a raya a Charles Leclerc, que intentó superarlo por el exterior en la primera curva. Por su parte, Lando Norris perdió terreno en los primeros metros, pero más tarde recuperaría su lugar entre los protagonistas, ante un Charles Leclerc que aguantó la presión de su contrincante y la degradación en los neumáticos blandos. En ese momento, Ferrari asomó como alternativa potente para el podio, aprovechando el talento del monegasco.
A medida que las vueltas avanzaban, el neerlandés impuso un ritmo demoledor: controló la degradación de los neumáticos, ejecutó una estrategia limpia y neutralizó cualquier intento de acercamiento. Detrás, Norris protagonizó uno de los adelantamientos más destacados al superar a Leclerc y asegurarse el segundo puesto final.
La Ferrari 16 debió conformarse con el tercer escalón del podio luego de sufrir con la degradación de los compuestos duros en el tramo final. Más atrás, Lewis Hamilton finalizó cuarto con un rendimiento sólido, mientras que Oscar Piastri se mantuvo en el quinto lugar tras un fin de semana irregular que lo dejó sin podio y con un sabor agridulce en la lucha por el campeonato.
Con este resultado, Verstappen recortó distancias importantes en la tabla general y reabrió el campeonato a falta de pocas fechas. El neerlandés cruzó la meta con una ventaja de casi ocho segundos sobre Norris, confirmando que su dominio en suelo estadounidense sigue intacto.
La rebeldía de Franco Colapinto
Lejos de los focos de las primeras posiciones, Franco Colapinto protagonizó una carrera silenciosa pero significativa. El piloto argentino de Alpine finalizó en la decimoséptima posición, lejos de los puntos, aunque dejó una marca propia: su decisión de no acatar del todo las órdenes de equipo y superar en pista a Pierre Gasly, su compañero, en un pasaje de la competencia que no pasó desapercibido.
El gesto, más allá del resultado final, fue leído como una muestra de carácter y ambición de un joven que busca hacerse un lugar en la Fórmula 1. En una estructura que atraviesa dificultades técnicas y falta de ritmo, Colapinto demostró que no está dispuesto a ser un mero acompañante.
Embed
Ingeniero a Colapinto: “Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones”
Al terminar la carrera, una posibilidad sería que en el garaje de Alpine reine la tensión y que la decisión del argentino tenga consecuencias significativas para él. A pesar de las limitaciones del monoplaza, el pilarense siempre quiso ir por más. Su rebeldía, entendida como impulso competitivo, se convierte en una señal de identidad en medio de una temporada compleja para el equipo francés.
En Austin, la bandera a cuadros cayó para Verstappen. Pero entre las sombras del pelotón, Colapinto volvió a mostrar que no vino a conformarse: vino a competir.
Con la victoria de Max Verstappen, así quedaron las posiciones
POSICIONES
PILOTOS
ESCUDERÍAS
PUNTOS
1
Max Verstappen
Red Bull
25 PUNTOS
2
Lando Norris
McLaren
18 PUNTOS
3
Charles Leclerc
Ferrari
15 PUNTOS
4
Lewis Hamilton
Ferrari
12 PUNTOS
5
Oscar Piastri
McLaren
10 PUNTOS
6
George Russell
Mercedes
8 PUNTOS
7
Yuki Tsunoda
Red Bull
6 PUNTOS
8
Nico Hulkenberg
Sauber
4 PUNTOS
9
Ollie Bearman
Haas
2 PUNTOS
10
Fernando Alonso
Aston Martin
1 PUNTO
11
Liam Lawson
Racing Bulls
0 PUNTOS
12
Lance Stroll
Aston Martin
0 PUNTOS
13
Kimi Antonelli
Mercedes
0 PUNTOS
14
Alex Albon
Williams
0 PUNTOS
15
Esteban Ocon
Haas
0 PUNTOS
16
Isack Hadjar
Racing Bulls
0 PUNTOS
17
Franco Colapinto
Alpine
0 PUNTOS
18
Gabriel Bortoleto
Sauber
0 PUNTOS
19
Pierre Gasly
Alpine
0 PUNTOS
20
Carlos Sainz
Williams
DNF
