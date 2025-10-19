Max Verstappen se quedó con el GP de Estados Unidos y Franco Colapinto superó a su compañero de Alpine

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 al protagonizar un fin de semana demoledor, que lo sitúa como uno de los competidores más férreos ante los McLaren, campeones en cosntructores y líderes en pilotos. Franco Colapinto finalizó en 17° posición.

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 en el Circuito de las Américas (COTA) dejó una nueva muestra de poderío de Max Verstappen , que volvió a ganar con autoridad en Austin y confirmó que aún tiene margen para pelear el título mundial. El piloto de Red Bull controló la carrera desde el arranque hasta la bandera a cuadros, sin sobresaltos y con el ritmo que lo distingue cuando el monoplaza y la estrategia se alinean.

En la largada, Verstappen defendió la pole position con firmeza y mantuvo a raya a Charles Leclerc , que intentó superarlo por el exterior en la primera curva. Por su parte, Lando Norris perdió terreno en los primeros metros, pero más tarde recuperaría su lugar entre los protagonistas, ante un Charles Leclerc que aguantó la presión de su contrincante y la degradación en los neumáticos blandos. En ese momento, Ferrari asomó como alternativa potente para el podio, aprovechando el talento del monegasco.

A medida que las vueltas avanzaban, el neerlandés impuso un ritmo demoledor: controló la degradación de los neumáticos, ejecutó una estrategia limpia y neutralizó cualquier intento de acercamiento. Detrás, Norris protagonizó uno de los adelantamientos más destacados al superar a Leclerc y asegurarse el segundo puesto final.

La Ferrari 16 debió conformarse con el tercer escalón del podio luego de sufrir con la degradación de los compuestos duros en el tramo final. Más atrás, Lewis Hamilton finalizó cuarto con un rendimiento sólido, mientras que Oscar Piastri se mantuvo en el quinto lugar tras un fin de semana irregular que lo dejó sin podio y con un sabor agridulce en la lucha por el campeonato.

Con este resultado, Verstappen recortó distancias importantes en la tabla general y reabrió el campeonato a falta de pocas fechas. El neerlandés cruzó la meta con una ventaja de casi ocho segundos sobre Norris, confirmando que su dominio en suelo estadounidense sigue intacto.

La rebeldía de Franco Colapinto

Lejos de los focos de las primeras posiciones, Franco Colapinto protagonizó una carrera silenciosa pero significativa. El piloto argentino de Alpine finalizó en la decimoséptima posición, lejos de los puntos, aunque dejó una marca propia: su decisión de no acatar del todo las órdenes de equipo y superar en pista a Pierre Gasly, su compañero, en un pasaje de la competencia que no pasó desapercibido.

El gesto, más allá del resultado final, fue leído como una muestra de carácter y ambición de un joven que busca hacerse un lugar en la Fórmula 1. En una estructura que atraviesa dificultades técnicas y falta de ritmo, Colapinto demostró que no está dispuesto a ser un mero acompañante.

Embed Ingeniero a Colapinto: “Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones”



- Colapinto: “Espera, ¿qué? El es muy lento”.



Acción seguida, Franco lo pasó a Gasly. Porque sí, porque es más rápido que su compañero. pic.twitter.com/ajQbXHVSKF — (@JuannDis) October 19, 2025

Al terminar la carrera, una posibilidad sería que en el garaje de Alpine reine la tensión y que la decisión del argentino tenga consecuencias significativas para él. A pesar de las limitaciones del monoplaza, el pilarense siempre quiso ir por más. Su rebeldía, entendida como impulso competitivo, se convierte en una señal de identidad en medio de una temporada compleja para el equipo francés.

En Austin, la bandera a cuadros cayó para Verstappen. Pero entre las sombras del pelotón, Colapinto volvió a mostrar que no vino a conformarse: vino a competir.

Con la victoria de Max Verstappen, así quedaron las posiciones

1 Max Verstappen Red Bull 25 PUNTOS 2 Lando Norris McLaren 18 PUNTOS 3 Charles Leclerc Ferrari 15 PUNTOS 4 Lewis Hamilton Ferrari 12 PUNTOS 5 Oscar Piastri McLaren 10 PUNTOS 6 George Russell Mercedes 8 PUNTOS 7 Yuki Tsunoda Red Bull 6 PUNTOS 8 Nico Hulkenberg Sauber 4 PUNTOS 9 Ollie Bearman Haas 2 PUNTOS 10 Fernando Alonso Aston Martin 1 PUNTO