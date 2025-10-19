Franco Colapinto corre en el GP de Estados Unidos: a qué hora y cómo seguirlo en vivo

El piloto argentino correrá en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Verstappen se quedó con la pole, mientras que Colapinto iniciará en el puesto 15° tras una buena clasificación.

El piloto argentino Franco Colapinto vuelve a las pistas este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Con un “buen” rendimiento en la clasificación, el joven de Pilar largará desde el puesto 15° en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Colapinto busca sumar puntos tras un torneo casi para el olvido con Alpine, además de intentar consolidarse en la máxima categoría tras resultados que lo ponen en duda. Si bien la escudería francesa le dio su voto de confianza tras su paso por Williams, el competidor todavía se encuentra a prueba.

La carrera principal se disputará este domingo 19 de octubre a las 16 (hora de Argentina). Colapinto, quien atraviesa una floja temporada, intentará aprovechar la estrategia y las condiciones del circuito para avanzar posiciones.

Cuál es el horario de la carrera Carrera principal: domingo 19 de octubre a las 16:00 (hora de Argentina).

Dónde ver a Colapinto en el GP de Estados Unidos Televisión: Fox Sports transmitirá la carrera en vivo.

Online / Streaming: Disney+ Premium ofrecerá transmisión en HD con comentarios en español, permitiendo seguir la Sprint y la carrera principal desde cualquier dispositivo. La Grilla de partida 1 - Max Verstappen (Red Bull)