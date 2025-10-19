19 de octubre de 2025 - 11:17

Franco Colapinto corre en el GP de Estados Unidos: a qué hora y cómo seguirlo en vivo

El piloto argentino correrá en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Verstappen se quedó con la pole, mientras que Colapinto iniciará en el puesto 15° tras una buena clasificación.

Fórmula 1. Cuándo corre Franco Colapinto.

Colapinto busca sumar puntos tras un torneo casi para el olvido con Alpine, además de intentar consolidarse en la máxima categoría tras resultados que lo ponen en duda. Si bien la escudería francesa le dio su voto de confianza tras su paso por Williams, el competidor todavía se encuentra a prueba.

La carrera principal se disputará este domingo 19 de octubre a las 16 (hora de Argentina). Colapinto, quien atraviesa una floja temporada, intentará aprovechar la estrategia y las condiciones del circuito para avanzar posiciones.

Cuál es el horario de la carrera

Carrera principal: domingo 19 de octubre a las 16:00 (hora de Argentina).

Dónde ver a Colapinto en el GP de Estados Unidos

  • Televisión: Fox Sports transmitirá la carrera en vivo.
  • Online / Streaming: Disney+ Premium ofrecerá transmisión en HD con comentarios en español, permitiendo seguir la Sprint y la carrera principal desde cualquier dispositivo.

La Grilla de partida

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Charles Leclerc (Ferrari)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Lewis Hamilton (Ferrari)

6 - Oscar Piastri (McLaren)

7 - Kimi Antonelli (Mercedes)

8 - Oliver Berman (Haas)

9 - Carlos Sainz (Williams)

10 - Fernando Alonso (Aston Martin)

11 - Niko Hulkenberg (Kick Sauber)

12 - Liam Lawson (RB)

13 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

14 - Pierre Gasly (Alpine)

15 - Franco Colapinto (Alpine)

16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17 - Esteban Ocon (Haas)

18 - Lance Stroll (Aston Martin)

19 - Alex Albon (Williams)

20- Isack Hadjar (RB)

