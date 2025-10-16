16 de octubre de 2025 - 14:54

Cómo es el Circuito de las Américas de la Fórmula 1 y así fue la mejor vuelta de Franco Colapinto

Se trata de una pista que el piloto argentino conoce, ya que finalizó 12° en la Sprint y 10 en la carrera en Austin, Texas.

El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Foto:

Circuito de las Américas en Austin para el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Circuito de las Américas en Austin para el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Foto:

Por Cristian Reta

La Fórmula 1 se trasladará a Austin, Estados Unidos, en lo que será la decimonovena fecha de la temporada. Allí, Franco Colapinto buscará sumar puntos, tal como lo hizo en 2024. En aquella ocasión, el corredor nacional quedó 12° en el Sprint y 10° en carrera, por lo que tiene un buen recuerdo del circuito.

Leé además

Un piloto amigo de Mick Schumacher es investigado por abuso sexual contra una enfermera que atendía a su padre

Abuso sexual en la casa de Schumacher: la denuncia a un piloto que estremece al mundo del automovilismo

Por Cristian Reta
Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia serían locales en el Malvinas Argentinas el próximo año

Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia: el "Superclásico" mendocino tiene cancha confirmada para 2026

Por Nicolás Salas

Con tan solo una sesión de práctica, el argentino tuvo una magnífica clasificación para el Sprint, donde se metió en SQ3 y quedó delante de su compañero Alex Albon. A continuación, compartimos su vuelta rápida en dicha sesión.

Embed

¿Cómo es el Circuito de las Américas?

El Circuito de las Américas, mejor conocido como COTA, es el primer trazado de Estados Unidos que se construyó exclusivamente para albergar Grandes Premios, por lo que estamos hablando de un lugar icónico del automovilismo norteamericano. Este recinto posee más de cinco kilómetros y medio y una capacidad de 120.000 espectadores y comparte, en la actualidad, competiciones de motociclismo y de automovilismo.

COTA fue diseñado por el reconocido arquitecto y expiloto de turismos Hermann Tilke, quien también dio vida a otros trazados como el Circuito Internacional de Sepang, el Circuito Internacional de Baréin, el Circuito Internacional de Shanghái, el Circuito de Estambul, el Circuito urbano de Valencia, el Circuito callejero de Marina Bay, el Circuito Yas Marina, el Circuito Internacional de Corea y el Circuito Internacional de Buddh.

Circuito de las Américas en Austin para el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1
Circuito de las Américas en Austin para el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Circuito de las Américas en Austin para el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Las primeras carreras se celebraron en 2012, cuando la F1 volvió a Estados Unidos por primera vez desde 2007. Lewis Hamilton es el máximo ganador de esta pista, con cinco victorias. En 2024, Charles Leclerc fue el último triunfador en Austin.

  • Primer Gran Premio: 2012
  • Número de vueltas: 56
  • Longitud del circuito: 5,5 km
  • Distancia de carrera: 308,4 km
  • Récord de vuelta: 1:36.169 (Charles Leclerc en 2019)

¿Cuándo y a qué hora correrá Franco Colapinto en Austin?

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30
  • Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

  • Carrera Sprint: 14:00 a 14:30
  • Clasificación (para el GP): 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16:00
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Matías Soulé, figura de la Roma

Fin del misterio: Matías Soulé reveló en qué selección jugará entre Argentina e Italia

Por Cristian Reta
Franco Colapinto fue comparado con Mick Schumacher

Ralf Schumacher defendió a su sobrino y dijo que Colapinto está entre los pilotos "claramente peores"

Por Cristian Reta
El Alpine de Franco Colapinto

¿Vuelve el azul y amarillo? Franco Colapinto y Neymar se unieron para presentar el nuevo livery de Alpine

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Un equipo de la Fórmula 1 confirmó sus pilotos para 2026, mientras Colapinto aguarda el anuncio de Alpine

Por Cristian Reta