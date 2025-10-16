Ralf Schumacher defendió a su sobrino y dijo que Colapinto está entre los pilotos "claramente peores"

Franco Colapinto se encuentra en vísperas a un nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando visitará el Circuito de las Américas en Austin, en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos . Lo curioso es que esta es una pista muy conocida por el corredor argentino, ya que el año pasado obtuvo un punto corriendo con Williams .

En medio de su preparación, el pilarense recibió una crítica tan dura como inesperada, ya que vino de parte de un expiloto de enorme experiencia en la máxima categoría del automovilismo, como lo es Ralf Schumacher , hermano del heptacampeón Michael y tío de Mick , quien compitió durante una temporada en Haas .

En declaraciones al podcast Backstage Boxengasse de Sky, Ralf Schumacher expresó su descontento con la situación actual de su sobrino Mick, quien continúa sin asiento en la Fórmula 1. El ex piloto alemán aseguró que existen competidores en la categoría “claramente peores” que él, entre los cuales mencionó a Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Liam Lawson .

“Si uno mira la parrilla actual, hay pilotos que rinden menos que Mick. En mi opinión, Mick es mejor que Tsunoda o Lawson, y también que Colapinto, que no mostró la evolución esperada este año ”, afirmó Schumacher, según publicó Motorsport.com.

El excorredor de Williams y Jordan sostuvo que los equipos no le han dado a su sobrino una oportunidad justa y que su rendimiento en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) demuestra su vigencia: “En el WEC está haciendo un muy buen trabajo frente a compañeros experimentados , lo que refuerza que aún merece un lugar en la Fórmula 1”, agregó.

Críticas a la posible salida hacia la IndyCar

Durante la entrevista, Ralf también se refirió al interés de Mick Schumacher por probar suerte en la IndyCar. Aunque evitó cuestionar su decisión, reconoció que no termina de entender el cambio: “Es una pena que pueda abandonar su programa en el WEC. No comprendo del todo por qué ir a Estados Unidos, pero confío en que lo haya discutido con su entorno”, señaló.

El propio Mick completó recientemente su primer test en la categoría norteamericana y se mostró conforme con la experiencia: “Estoy contento de haber podido hacer este primer test y de que hayamos cumplido todos los objetivos que nos propusimos”, declaró el piloto alemán. “Los resultados y lo que esto pueda significar para el futuro lo veremos más adelante”. Hasta el momento, Mick Schumacher no tiene confirmado ningún programa para la temporada 2026.

image Mick Schumacher

Recordemos que Mick debutó en la Fórmula 1 en 2021 con el equipo Haas, donde compitió durante dos temporadas antes de perder su lugar con Nico Hülkenberg. Desde entonces, su regreso a la máxima categoría ha quedado en suspenso, mientras continúa compitiendo en campeonatos de resistencia.