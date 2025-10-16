¿Vuelve el azul y amarillo? Franco Colapinto y Neymar se unieron para presentar el nuevo livery de Alpine

Alpine aprovechó el revuelo previo al Gran Premio de los Estados Unidos para realizar un anuncio que impresionó al mundo entero, ya que la escudería francesa enseñó a todos los nuevos colores para sus monoplazas en una publicidad que tuvo como protagonistas al futbolista brasilero Neymar y al argentino Franco Colapinto.
Durante el video de presentación, se observa a Colapinto con la difícil misión de realizar una carrera con distintos medios de transporte de Mercado Libre, una de las empresas que más apoya al argentino. Cuando parecía que el triunfo iba a quedar en manos de Colapinto, aparece el avión de la empresa fundada por Marcos Galperín para superarlo en la última recta.
Gracias a este suceso, la marca se gana el derecho de colocar su tradicional colo amarillo al alerón trasero del coche Alpine para la carrera que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.
“Quedó flama, ¿no?”, se lo escucha al pilarense al observar estos colores que también se usarán durante los Grandes Premios de México y Brasil.