Franco Colapinto mostró confianza para el GP de Austin: "Es una pista increíble"

El piloto argentino de Alpine palpitó la actividad del próximo fin de semana, donde buscará puntuar por primera vez en el año en la Fórmula 1.

Se avecina otro fin de semana de pura acción para Franco Colapinto, a bordo de su Alpine. El piloto de la Fórmula 1 reconoció sentirse con confianza para dar pelea en COTA (Circuito de las Américas), mientras aguarda su confirmación para el 2026.

En declaraciones difundidas por el propio equipo Alpine, el pilarense reconoció ver el futuro con buenos ojos. “Estoy seguro de que hay carreras por delante que se adaptan mejor a nosotros y haremos todo lo posible para estar en la lucha y conseguir algunos puntos de acá al final del año", vaticinó al respecto.

Luego de una última participación positiva, Colapinto realizó un análisis de lo que impidió lograr quedar en zona de puntos. "Singapur no estuvo exenta de aspectos positivos, hicimos una buena salida y pude participar en algunas batallas durante la carrera, pero al final no tuvimos el ritmo suficiente para luchar por los diez primeros puestos”, se lamentó al respecto.

En relación a lo que se avecina, Franco contó que pasó por el simulador para preparar su plan de carrera, que incluirá también la Sprint. "La semana pasada pasé unos días en Enstone para analizar el fin de semana y prepararme para la próxima etapa en Austin. El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar y, al ser un fin de semana de sprint, será estupendo tener dos oportunidades de correr en él", lanzó.

Finalmente, ponderó la presencia del público argentino, que lo alimenta de otra forma en cada presentación en la categoría. "El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta". A todos ellos, les dedicó un mensaje especial: "Trabajaremos duro desde el principio para ofrecer un buen espectáculo y, con suerte, podremos obtener una buena recompensa"