Fórmula 1: Por qué Alpine aún no confirmó a Colapinto para 2026 en su escudería

Franco Colapinto atraviesa su primera temporada completa en la Fórmula 1 , pero su continuidad en Alpine para 2026 todavía no fue oficializada.

La ansiedad crece entre los fanáticos argentinos, aunque desde el equipo francés insisten en que la definición “aún está un poco lejos”. Sin embargo, puertas adentro admiten que el panorama es más alentador de lo que muestran públicamente.

El presente de Alpine explica parte de la cautela: la escudería marcha última en el campeonato de Constructores con apenas 20 puntos, todos sumados por Pierre Gasly. Con el cambio reglamentario y la llegada de los motores Mercedes en 2026, la estructura espera un reinicio total tras un año para el olvido.

Flavio Briatore, hoy figura clave en la toma de decisiones internas, planteó una supuesta disputa con Paul Aron —piloto tester— por el segundo asiento. Pero en la práctica, esa batalla nunca existió. Aron apenas acumula algunas prácticas libres en la categoría y su salto directo a titular sería una apuesta demasiado riesgosa.

En cambio, Colapinto viene creciendo carrera a carrera. En las últimas fechas superó a Gasly tanto en clasificación como en carrera, algo que fue reconocido por el director general Steve Nielsen. “Está a la altura de Pierre, lo cual es muy bueno”, declaró antes del Gran Premio de Singapur.

¿Cuándo podría anunciarse su continuidad?

Aunque oficialmente no hay fecha definida, en el paddock ya se especula con un posible anuncio en México (26 de octubre) o Brasil (9 de noviembre), dos plazas estratégicas por la fuerte presencia de los patrocinadores latinoamericanos de Alpine. Mientras tanto, este fin de semana en Austin, Colapinto tendrá una nueva oportunidad de demostrar en pista que el asiento ya es suyo; solo falta que lo digan.

El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Colapinto en medio de la lucha por su continuidad

El futuro del piloto argentino en la Fórmula 1 se acerca cada vez más a concretarse. El piloto argentino, que viene mostrando una notable evolución con Alpine, logró imponerse en las últimas carreras frente a su compañero Pierre Gasly, lo que fortaleció su posición dentro de la escudería francesa.

A medida que crece la expectativa por el anuncio oficial del equipo, desde la propia F1 dejaron entrever que el joven de Pilar encabeza la lista de candidatos para quedarse con la segunda butaca de Alpine en 2026.

En un artículo publicado en el sitio oficial de la Fórmula 1, el periodista inglés Lawrence Barretto analizó el presente de Alpine y los planes de la escudería de Enstone de cara a la nueva normativa técnica de 2026.

“No se espera una decisión hasta el final de la temporada, pero eso no significa que no hayan estado discutiendo las posibilidades internamente”, escribió Barretto, quien confirmó que la elección se centrará entre Franco Colapinto y el estonio Paul Aron, actuales pilotos del equipo.

El australiano Jack Doohan, que corrió las seis primeras fechas de la temporada, permanecería como reserva, aunque fuentes cercanas al equipo aseguran que su regreso a la grilla es poco probable.