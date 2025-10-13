13 de octubre de 2025 - 18:28

Fórmula 1: Franco Colapinto disputará su segundo Gran Premio de Estados Unidos

Este viernes arranca una nueva fecha de Fórmula 1 en el circuito de Las américas en la ciudad capital del Estado de Texas: Austin y será a las 14.30.

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, disputará el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana, en el marco de la fecha 19 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Este viernes desde las 14.30, se dará inicio al fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos con la primera práctica libre, mientras que, a las 18.30 tendrá lugar la clasificación sprint.

La fecha continuará el sábado con la sprint a las 14 y a las 18 será la clasificación para determinar la parrilla de salida de la carrera principal del domingo que será desde las 16.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en el Estado de Texas.

