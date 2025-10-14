El GP de Brasil y la polémica decisión que tomaron con Franco Colapinto

F1 . Se trata de la segunda experiencia del piloto argentino en San Pablo, tras accidentarse con Williams en 2024.

Una de las atracciones del mes de noviembre es el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, el cual se llevará a cabo en el circuito de Interlagos. Lo cierto es que, en las últimas horas, los organizadores de esta competición develaron el afiche oficial del evento, el cual generó polémica instantánea con Franco Colapinto.

En el poster principal se observan a cinco pilotos: el brasileño Gabriel Bortoleto aparece en el centro en calidad de anfitrión y a sus lados figuran Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).

image Lo llamativo fue, sin duda, que Colapinto fuera excluido de la imagen promocional, ya que es el otro sudamericano de la actual parrilla y que esta sede estará repleta de simpatizantes argentinos que apoyarán al corredor de Alpine.

Recordemos que esta será la segunda ocasión en la cual Colapinto correrá en San Pablo, ya que en 2024 estuvo presente arriba de un Williams, en una jornada que se caracterizó por la llegada de la lluvia y su performance se vio afectada por un lamentable accidente.

En esta temporada, se espera que el anuncio confirmando su permanencia para la próxima temporada se produzca en Interlagos, por lo que una buena actuación del argentino podría ser consagratoria.