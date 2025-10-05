5 de octubre de 2025 - 12:26

La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Singapur: "Un desastre"

El piloto argentino de Alpine finalizó 16° en Singapur y mostró toda su frustración en conferencia de prensa.

Por Cristian Reta

Lo cierto es que el piloto argentino expresó su frustración tras el cierre de la carrera, ya que no pudo consolidar su espectacular comienzo, donde tuvo adelantos y demostró su talento ante pilotos que partieron delante suyo.

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Singapur?

El piloto argentino evidenció los problemas que sufrió en esta carrera y señaló que “el auto es inmanejable” y que no entiende por qué son tan lentos en pista.

“Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento”, comenzó el piloto argentino en declaraciones a la prensa.

Luego, Colapinto siguió en la misma tónica: “Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta”, analizó Colapinto, que no quedó muy conforme con la actuación de la escudería, pese a que terminó más arriba que su compañero, Pierre Gasly, por quinta vez en el año.

Sobre el final, al consultarle si sintió diferencias entre el primer y segundo stint, el argentino respondió con contundencia: "Los dos un desastre", sentenció el corredor de Alpine que volvió a hacer una largada espectacular en el Gran Premio de Singapur, que le permitió avanzar tres lugares y llegar a la posición número 13.

Tras la bandera verde, el pilarense comenzó la carrera con neumáticos blandos y se abrió sobre su izquierda, en una estrategia perfecta para ganar varios puestos, pero que no consolidaría tras el temprano ingreso a boxes en la vuelta 15, donde colocó gomas amarillas, apostando claramente a no perder el ritmo y a la posibilidad de un Safety Car.

Finalmente, esta estrategia haría estragos a los objetivos de Colapinto y no consiguió sumar puntos al ser relegado por pilotos como Tsunoda, Sainz, Albon, Stroll y Lawson.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

Colapinto regresará a las pistas el fin de semana del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, para lo que será el Gran Premio de los Estados Unidos.

El pilarense ya compitió aquí el año pasado con Williams y sumó un punto tras finalizar décimo en la carrera.

