5 de octubre de 2025 - 08:42

Franco Colapinto aseguró que tiene "una estrategia un poco loca"

F1. Colapinto partirá desde la 16° posición tras la descalificación de los Williams y afirmó que "intentaré hacer una buena carrera".

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: EFE/EPA/TOM WHITE

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto partirá desde la 16° posición en el Gran Premio de Singapur tras beneficiarse de la descalificación de los Williams, quienes presentaron irregularidades en sus alerones y, tanto Alex Albon como Carlos Sainz, partirán desde el fondo de la parrilla.

Lo cierto es que el oriundo de Pilar se lamentó por su clasificación, ya que acusó a otros pilotos de taparlo, lo que lo perjudicó para no pasar a la Q2: "Es una pena que me hayan tapado tanto. Perdí 5 decimas en la última vuelta con todo el aire sucio que tuve. Nunca me pasó que tuviera tanto tráfico. Bronca porque estaba competitivo ayer", se lamentó el joven en la previa.

Lo que le espera a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Tras la descalificación de los Williams, el joven argentino intentará realizar una nueva carrera "estaba competitivo ayer", aseguró en diálogo con ESPN mientras ingresaba a los boxes de Alpine.

Recordemos que el año pasado Colapinto partía desde la posición 12 y aprovechó la línea interior del trazado, donde la cuerda de la curva le dio ventaja, y retrasó el punto de frenado, en lo que se conoce como "Dive Bomb", para meter su coche por adentro de rivales con determinación. Ese movimiento le permitió superar a Yuki Tsunoda y a Carlos Sainz ya en la curva inicial, escalando del puesto 12 al 9 en apenas esos primeros metros.

Así quedó la Parrilla de salida del GP de Singapur:

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
  8. Isack Hadjar (RB)
  9. Ollie Bearman (Haas)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Nico Hülkenberg (Sauber)
  12. Liam Lawson (RB)
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  14. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Carlos Sainz (Williams)
  20. Alex Albon (Williams)
