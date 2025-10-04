4 de octubre de 2025 - 15:26

La noticia que recibió Franco Colapinto antes del GP de Singapur

El piloto argentino de la escudería Alpine terminó el sábado un poco más aliviado, tras una decisión de la Fórmula 1.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La irregularidad detectada se produjo en los alerones traseros de ambos monoplazas. Según el informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, “las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz) superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón”.

image

Esta infracción viola el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, que regula el funcionamiento del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y establece que, cuando el sistema está desplegado, la separación entre las dos secciones del ala trasera debe mantenerse entre 9,4 mm y 85 mm.

La modificación en la parrilla representa un pequeño alivio para Alpine, que había tenido una clasificación complicada en el circuito urbano de Marina Bay. Aunque el rendimiento del equipo sigue por debajo de los principales rivales, el ascenso de Colapinto y Gasly les da margen para apostar por una estrategia agresiva y aprovechar cualquier incidente en una pista donde la gestión del ritmo y los errores ajenos suelen ser determinantes.

Así quedó la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur

image
  • George Russell (Mercedes)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Nico Hülkenberg (Stake Sauber)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • Gabriel Bortoleto (Stake Sauber)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Carlos Sainz (Williams)
