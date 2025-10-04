4 de octubre de 2025 - 12:16

Fórmula 1: La pole fue para George Russell y Colapinto largará 18°

En segundo lugar parte: Max Verstappen (Red Bull); mientras que el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), arrancará tercero

Max Verstappen y George Russell irán a la vanguardia de la carrera dominical en Singapur

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: La bronca de Colapinto después de la clasificación de Singapur, "Teníamos buen auto para pasar"

Fórmula 1. Franco Colapinto otra vez quedó en deuda y se fue fastidiado luego de no poder pasar la Q 1 en Singapur 2025

Fórmula 1: "Me voy caliente" dijo Franco Colapinto luego de quedar fuera en la Q1

Franco Colapinto (Alpine) no pudo registrar un buen tiempo en la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, por lo que largará en la decimoctava posición en la carrera de este domingo, que iniciará a las 9 de la mañana.

Colapinto había tenido un buen comienzo con un tiempo de 1:31,002, colándose entre los primeros 10 luego de sus primeros dos intentos de vuelta. Sin embargo, a medida que mejoraron las condiciones de pista los otros pilotos bajaron mucho sus registros, mientras que el argentino cometió algunos errores en su último intento y terminó cayendo varias posiciones.

Los otros eliminados en la Q1 fueron Grabiel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine) y Esteban Ocon (Haas).

Colapinto tendrá que realizar una carrera realmente buena si quiere sumar puntos sus primeros puntos del año, en una temporada que está siendo realmente complicada para el argentino, quien sigue sin encontrar el ritmo en su Alpine.

Pole position para Russell

El británico George Russell (Mercedes) sorprendió al conseguir la pole position gracias a su tiempazo de 1:29,158.

En la segunda posición largará el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien terminó a solo 182 milésimas del líder, mientras que el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), comenzará en el tercer lugar.

La carrera del GP de Singapur es este domingo a las 9 de la mañana

Así largarán en el GP de Singapur:

1- George Russell (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oliver Bearman (Haas)

10- Fernando Alonso (Aston Martin)

11- Nico Hulkenberg (Sauber)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Liam Lawson (Racing Bulls)

15- Yuki Tsunoda (Red Bull)

16- Gabriel Bortoleto (Sauber)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Esteban Ocon (Haas)

20- Pierre Gasly (Alpine)

