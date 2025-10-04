4 de octubre de 2025 - 11:24

Fórmula 1: "Me voy caliente" dijo Franco Colapinto luego de quedar fuera en la Q1

El piloto bonaerense largará en el puesto 18° este domingo en el GP de Fórmula 1 de Singapur que se disputa en el circuito de Marine Bay

Fórmula 1. Franco Colapinto otra vez quedó en deuda y se fue fastidiado luego de no poder pasar la Q 1 en Singapur 2025

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: La bronca de Colapinto después de la clasificación de Singapur, "Teníamos buen auto para pasar"

Max Verstappen y George Russell irán a la vanguardia de la carrera dominical en Singapur

Fórmula 1: La pole fue para George Russell y Colapinto largará 18°

Luego de la tercera práctica libre, Franco Colapinto Afrontó la clasificación de cara al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de este domingo y terminó 18°.

Tras la actividad, el piloto argentino declaró: “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a Q2). No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo... por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Pasan estas cosas y da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando".

La cuestión que planteó Colapinto ante los micrófonos fue la cantidad de autos que se le cruzaron y lo perjudicó en la que podía ser su mejor vuelta: “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico, Lawson, Sainz y otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica y perdés mucho grip. Me molestaron mucho”.

Colapinto solamente pudo superar a Esteban Ocon de Haas (1:30.989) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261 que lo dejó 0.279 por detrás del argentino. El argentino se ubicó a 0.207 del registro de Alex Albon, que fue el último clasificado a la Q2. Los otros que sufrieron el primer corte en la clasificación fueron Gabriel Bortoleto de Sauber (16°) y Lance Stroll de Aston Martin (17°).

El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco quedó por delante en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.

El Gran Premio de Singapur se realizará este domingo a partir de las 9 (hora argentina), y contará con un total de 62 vueltas.

