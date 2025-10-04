Fórmula 1: George Russell se quedó con la pole y Franco Colapinto largará en el lugar 18° y empezó la Q3

Fórmula 1: "Me voy caliente" dijo Franco Colapinto luego de quedar fuera en la Q1

Fórmula 1: La pole fue para George Russell y Colapinto largará 18°

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo registrar un buen tiempo en la clasificación del Gran Premio de Singapur, por lo que largará en la decimoctava posición en la carrera de este domingo. La pole fue para George Russell tras una gran vuelta en Mercedes, segundo irá Max Verstappen (1:29.340) y tercero partirá Oscar Piastri (1:29.524)..

11.10 ¡Terminó la clasificación! George Russell se quedó con la pole tras una gran vuelta en su Mercedes de 1:29.158 que le permitió aventajar a Max Verstappen (1:29.340) y Oscar Piastri (1:29.524).

10. 59 ¡Arrancó la Q3! George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Isack Hadjar y Fernando ALonso pelearán por la pole position.

10. 50 ¡Final de la Q2! Yuki Tsunoda de Red Bull (15°), Liam Lawson de Racing Bulls (14°), Carlos Sainz de Williams (13°), Alex Albon de Williams (12°) y Nico Hülkenberg de Sauber (11°) son los cinco eliminados de la tanda.

10. 28 Arrancó la Q2 en Singapur con 15 minutos por delante para los 15 pilotos en competencia.

10. 25 Se retrasa el inicio de la Q2 porque deben retirar el coche de Pierre Gasly. Los oficiales también revisan las banderas amarillas sobre el cierre de la Q1. La tanda iniciará dentro de tres minutos.

Los otros eliminados en la Q1 fueron Grabiel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

10. 24 Gabriel Bortoleto de Sauber (16°), Lance Stroll de Aston Martin (17°), Franco Colapinto de Alpine (18°), Esteban Ocon de Haas (19°) y Pierre Gasly de Alpine (20°) son los cinco eliminados en esta Q1

10. 23 ¡Final de la Q1! Franco Colapinto largará 18° con un tiempo de 1:30.982 que le permitió superar solamente a Esteban Ocon de Haas (1:30.989) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261 que lo dejó 0.279 por detrás del argentino. El francés sufrió problemas sobre el cierre que le impidieron mejorar.

El argentino se ubicó a 0.207 del registro de Alex Albon que fue el tiempo de corte en el 15° lugar.

10. 21 Yuki Tsunoda salta al décimo lugar con 1:30.574 y deja a Franco Colapinto afuera de la Q1.

10. 20 Franco Colapinto mejora por poco su tiempo con 1:30.982 y queda 15° momentáneamente.

10. 18 ¡Lewis Hamilton el más rápido! El de Ferrari marcó 1:29.765

10. 17 Franco Colapinto cambió neumáticos y realiza su último intento rápido. Figura 15° y tiene el tiempo de corte con 1:31.002

10. 15 Andrea Kimi Antonelli, que no tenía registros, logra una vuelta de 1:30.036 para aparecer segundo porque Lando Norris está primero ahora con 1:29.932.

10. 13 ¡Últimos 4 minutos de la sesión!Isack Hadjar lidera con 1:30.214, pero el tiempo de corte lo tiene el 15° lugar con Gabriel Bortoleto (1:31.002). Franco Colapinto figura 13° y Pierre Gasly está 18°.

10. 12 En su primer intento con registro, Pierre Gasly figura 17° con un tiempo de 1:31.261 a 0.259 de Franco Colapinto.

10. 11 Brillante vuelta de Isack Hadjar para ser líder de la Q1 con 6 minutos por delante: marcó 1:30.214

10. 11 Lewis Hamilton logra un buen tiempo y da el salto al segundo puesto con 1:30.319. Detrás se mete Charles Leclerc con 1:30.370.

10. 10 Franco Colapinto mejora sus tiempos y se pone momentáneamente noveno con 1:31.002

10. 09 Gran giro de Ollie Bearman para figurar segundo con 1:30.420

10. 08 Max Verstappen pone la otra referencia en este inicio y da el salto a la parte alta de tiempos con 1:30.317

10. 07 Lando Norris pasa a liderar la tabla de tiempos con su McLaren: giró en 1:30.572

10. 06 Isack Hadjar pone el mejor tiempo en estos momentos con 1:30.826

10. 05 El primer registro de Franco Colapinto es de 1:32.096.

¡Luz verde en Singapur! Los 20 pilotos giran durante 18 minutos. Los cinco peores tiempos quedarán eliminados de esta Q1 y arrancarán en el fondo del pelotón la carrera de este domingo.