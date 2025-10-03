3 de octubre de 2025 - 11:41

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del GP de Singapur

No logró encontrar el ritmo en el trazado urbano de Fórmula 1 de Marina Bay. Este sábado tendrá una tercera práctica y luego la clasificación

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional de la escudería Alpine

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional de la escudería Alpine

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto (Alpine) tuvo una floja actuación este viernes y terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Leé además

Oscar Piastri fue el mejor en el segundo ensayo del GP de Singapur

Fórmula 1: La segunda práctica libre fue para Oscar Piastri y Franco Colapinto quedó otra vez en el puesto 19°

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó en el lugar 19°

Por Gonzalo Tapia

El GP de Singapur corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que lidera Piastri, quien es escoltado por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

¿Cómo fue la primera jornada del GP de Singapur?

La primera práctica libre terminó con un resultado muy sorpresivo, ya que la primera posición quedó en manos del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien registró un tiempo de 1:31,116.

Colapinto, por su parte, finalizó dicha sesión en la decimonovena posición a más de dos segundos de Alonso y solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su monoplaza.

En la segunda práctica libre, que contó con dos banderas rojas por los choques del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el ganador fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que mejoró mucho su tiempo con respecto a la primera tanda de entrenamientos y giró en 1:30,714.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la gran sorpresa en dicha sesión, ya que terminó segundo a solo 132 milésimas, mientras que el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quedó tercero.

Además, Alonso volvió a redondear una muy buena actuación para terminar en el cuarto lugar, a menos de 200 milésimas de Piastri.

Pese a mejorar bastante su tiempo con respecto a la práctica libre 1, Colapinto no pudo salir del fondo en esta sesión y terminó 19°, a casi dos segundos y medio de Piastri y solo por delante de Russell, que no llegó a girar con gomas blandas.

Colapinto está disputando su duodécimo Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1, en lo que viene siendo un 2025 muy flojo en el que todavía no logró sumar puntos.

Más atrás, en la tercera posición, figura Verstappen, quien tendrá que ganar prácticamente todo lo que resta en el año para quedarse con el título.

¿Qué sigue en el GP de Singapur?

La actividad en el GP de Singapur continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 6. 30 y a las 10 de la mañana respectivamente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Crashgate de la Fórmula 1

Historias de la F1: el "Crashgate" en Singapur que cambió todo y apartó a Flavio Briatore del automovilismo

Por Nicolás Salas
Gran Premio de Singapur

Así es una vuelta en el GP de Singapur, donde Franco Colapinto busca sus primeros puntos de la temporada

Por Cristian Reta
Franco Colapinto y su recuerdo en Singapur

GP de Singapur de la F1: el recuerdo de la magistral maniobra de Franco Colapinto y el elogio de Checo Pérez

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Alpine no tendrá paz: la situación extrema que deberá afrontar Franco Colapinto en el GP de Singapur

Por Cristian Reta