Fórmula 1: La segunda práctica libre fue para Oscar Piastri y Franco Colapinto quedó otra vez en el puesto 19°

El piloto de Fórmula 1 Oscar Piastri en McLaren obtuvo el mejor rendimiento en la Segunda Práctica Libre y donde Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 19° en el marco del Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha de la competencia

10. 05 ¡Final de una FP2 muy accidentada! Oscar Piastri fue el más rápido de esta segunda tanda con el giro de 1:30.714 que le permitió ubicarse por delante de Isack Hadjar (1:30.846) y de Max Verstappen (1:30.857).

En una jornada con varias interrupciones por las banderas rojas, Franco Colapinto quedó 19° apenas por delante del accidentado George Russell . El argentino tuvo problemas para controlar su Alpine en esta primer jornada y tuvo su mejor registro en la FP2 con un tiempo de 1:33.139 , a 0.681 de su compañero Pierre Gasly , quien se ubicó 16° con 1:32.458.

10. 59 Isack Hadjar salta con su Racing Bulls al segundo lugar cuando restan los últimos segundos de la tanda: giró en 1:30.846

10. 56 ¡Vuela Oscar Piastri! A cinco minutos del cierre de la tanda, el de McLaren registró 1:30.714 para ser el más veloz en la FP2 por ahora.10. 52 Cierre de la accidentada segunda sesión de entrenamiento y el más veloz por ahora es Max Verstappen con un giro de 1:30.857 por delante de Fernando Alonso (1:30.877)

10. 51 Franco Colapinto logra dar una vuelta rápida con neumáticos rojos y mejora sus tiempos para marcar 1:33.139, que lo deja 18° a casi medio segundo del tiempo de Gasly.

10. 47 ¡Luz verde e increíble accidente en los pits! Charles Leclerc chocó a Lando Norris en la calle de boxes cuando intentaban retomar la actividad. Los mecánicos lo empujan nuevamente para trabajar sobre su McLaren: le cambiarán la trompa. Restan 13 minutos de actividad.

10. 34 ¡Accidente de Liam Lawson! El corredor de Racing Bulls se estrelló contra uno de los muros, rompió sus neumáticos y quedó en la recta principal sin posibilidad de movilizar su coche. Otra vez se ondea la bandera roja cuando restan 25 minutos de la sesión.

10. 33 El primer intento de Pierre Gasly con neumáticos blandos lo deja 11° con 1:32.58510.

10. 29 ¡Luz verde! Se reinicia la actividad en Singapur con media hora de acción por delante.

10. 20 ¡Bandera roja! Los comisarios definen finalmente detener momentáneamente la actividad para retirar los restos en pista del monoplaza de Russell, quien perdió el control y tuvo un choque de frente contra los muros de contención. Restan 40 minutos de la tanda todavía.

¡Accidente de George Russell! El de Mercedes protagonizó un choque que obliga a ondear las banderas amarillas, aunque logra retornar al circuito para trasladarse rumbo a los boxes.

10. 18 Vuela Oscar Piastri en las calles de Marina Bay: marcó 1:31.716 y aparece como el más veloz de la sesión por ahora, por delante de Lando Norris (1:31.723).

10. 17 Otro buen inicio de Fernando Alonso tras lo hecho en la FP1: marcó 1:32.253 y figura tercero detrás de los McLaren.

10. 15 Primer registro de Franco Colapinto en velocidad para marcar un tiempo de 1:33.967 que lo deja a 0.428 de lo hecho por su compañero Pierre Gasly.

10. 13 Lando Norris, otro que baja los registros: marcó 1:32.226 con gomas amarillas.

10. 10 Oscar Piastri se pone primero en estos primeros diez minutos con la vuelta de 1:32.739 que registró con su neumático medio.

10. 08 Primeros registros para los Alpine: Franco Colapinto giró en 1:38.364 para probar los funcionamientos de su coche y Pierre Gasly lo hizo en 1:34.764. Primeras vueltas para los corredores del equipo rosa.

10. 06 El primer registro de velocidad lo pone Lando Norris con 1:32.956

10. 00 !Luz verde en Singapur! Ya está en marcha la segunda práctica en el trazado callejero de Marina Bay

Singapur Colapinto

Singapur Así quedaron las posiciones en la primera práctica libre en Singapur Internet

Pormenores

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 5 de octubre

Carrera principal a 51 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)