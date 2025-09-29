A qué hora correrá Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego de tomarse una semana de descanso, Franco Colapinto se prepara para la próxima carrera de este fin de semana, la cual continúa con la tónica de los circuitos callejeros, aunque será nocturna y tendrá uno de los trazados más exigentes de la temporada 2025 de la Fórmula 1.
Se trata del famoso circuito de Marina Bay, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur, del 3 al 5 de octubre. Esta es una pista que el piloto nacional ya conoce, debido a que pudo competir allí el año pasado con Williams y finalizar en un destacado P11.
Franco Colapinto en el GP de Singapur: el cronograma completo
Las prácticas y la clasificación del Gran Premio de Singapur se llevarán a cabo el 3 y el 4, mientras que la carrera se realzará el domingo 5 de octubre. Recordemos que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, por lo que la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas.
Sábado
- Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.
- Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM
Domingo
- Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.
¿Cómo es el Circuito de Marina Bay?
- Primer Gran Premio: 2008
- Longitud del circuito: 4,94 kilómetros
- Número de vueltas: 62
- Tiempo de vuelta más rápido: 1:34.486 Daniel Ricciardo (2024)
- Distancia de carrera: 306,143 kilómetros
El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur
El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur
¿Cuántas carreras le queda a la F1 este año?
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre