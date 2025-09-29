29 de septiembre de 2025 - 13:59

A qué hora correrá Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino regresará al circuito urbano del Gran Premio de Singapur con el firme objetivo de conseguir sus primeros puntos de la temporada.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Por Cristian Reta

Luego de tomarse una semana de descanso, Franco Colapinto se prepara para la próxima carrera de este fin de semana, la cual continúa con la tónica de los circuitos callejeros, aunque será nocturna y tendrá uno de los trazados más exigentes de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Leé además

Lionel Messi y su votación por el Balón de Oro

Se conoció a quien votó Lionel Messi para ganar el Balón de Oro

Por Cristian Reta
Se estrenó la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 de Chile

Qué es la tarjeta verde que debutó en el Mundial Sub 20 y cómo cambia el arbitraje

Por Cristian Reta

Se trata del famoso circuito de Marina Bay, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur, del 3 al 5 de octubre. Esta es una pista que el piloto nacional ya conoce, debido a que pudo competir allí el año pasado con Williams y finalizar en un destacado P11.

Embed

Franco Colapinto en el GP de Singapur: el cronograma completo

Las prácticas y la clasificación del Gran Premio de Singapur se llevarán a cabo el 3 y el 4, mientras que la carrera se realzará el domingo 5 de octubre. Recordemos que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, por lo que la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas.

Viernes

  • Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.
  • Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Sábado

  • Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.
  • Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Domingo

  • Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

¿Cómo es el Circuito de Marina Bay?

    • Primer Gran Premio: 2008
    • Longitud del circuito: 4,94 kilómetros
    • Número de vueltas: 62
    • Tiempo de vuelta más rápido: 1:34.486 Daniel Ricciardo (2024)
    • Distancia de carrera: 306,143 kilómetros
El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur
El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur

El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur

¿Cuántas carreras le queda a la F1 este año?

  1. Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  2. Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  3. Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  4. Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  5. Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  6. Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  7. Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miguel Ángel Russo, DT de Boca

Se conoció la postura de Boca sobre Miguel Ángel Russo tras la sorpresiva derrota en Florencio Varela

Por Cristian Reta
Franco Colapinto y Falco Briatore, en el paddock

Franco Colapinto cambió de pista y "recibió clases" del hijo de Flavio Briatore

Por Cristian Reta
Franco Colapinto y Pierre Gasly, compañeros en Alpine

Gasly dio su veredicto sobre la continuidad de Colapinto en Alpine

Por Cristian Reta
Franco Colapinto habló del momento más duro de su vida y emocionó a todos

Vivía en una fábrica en Italia y no tenía amigos: Franco Colapinto y el momento más duro de su vida

Por Cristian Reta