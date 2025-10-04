4 de octubre de 2025 - 08:49

Fórmula 1: Franco Colapinto mejoró y terminó 16° en tercer ensayo libre

A las 10 será la prueba clasificatoria en el marco de la fecha 18 del GP de Fórmula 1. Max Verstappen fue el más rápido en la última práctica

Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: La bronca de Colapinto después de la clasificación de Singapur, "Teníamos buen auto para pasar"

Max Verstappen y George Russell irán a la vanguardia de la carrera dominical en Singapur

Fórmula 1: La pole fue para George Russell y Colapinto largará 18°

Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy buena actuación este sábado en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur en Fórmula 1, donde terminó en la decimosexta posición. Donde Max Verstappen fue el más rápido.

El pilarense registró un mejor tiempo de 1:37,047 y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien va en busca de su tercer triunfo consecutivo en el campeonato.

Además, el británico Lando Norris (McLaren), quien marcha segundo en el campeonato, culminó 5°.

Tabla PL 3

Este resultado representó una gran mejora para Colapinto con respecto a lo que había sido este viernes, jornada en la que terminó 19° tanto en la primera práctica libre como en la segunda.

La actividad en el GP de Singapur continuará dentro de unas horas, ya que a las 10 (hora de Argentina) comenzará la clasificación.

El orden de salida para la carrera es de vital importancia en el GP de Singapur, ya que en el circuito de Marina Bay es extremadamente complicado realizar un adelantamiento.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR

Sábado 4 de octubre

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 5 de octubre

Carrera principal a 62 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)

