Franco Colapinto reveló como es su entrenamiento extremo para el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino de Alpine busca consolidar su futuro en la F1 y prepara un entrenamiento físico específico para soportar el calor y la humedad de Singapur.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Por Cristian Reta

Con 4.927 metros de extensión y 19 curvas, Marina Bay representa un reto complejo. Es un trazado urbano donde esquivar muros y sortear curvas irregulares es apenas una parte del desafío; soportar el calor sofocante y la humedad resulta igual de crucial.

El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur
El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur

El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur

Entrenamiento especializado para condiciones extremas y el recuerdo de su debut en Marina Bay

Franco Colapinto preparó su cuerpo para el exigente calor de Singapur con un plan físico específico. El piloto de Pilar explicó: “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”.

Recordemos que el año pasado, Colapinto debutó en este circuito con un rendimiento destacado. Clasificó en el puesto 12, a solo siete milésimas de su entonces compañero en Williams, Alex Albon. En la carrera, avanzó tres posiciones en la primera curva, se ubicó en zona de puntos y mantuvo una destacada posición durante 29 vueltas.

Sin embargo, una parada en boxes lo relegó al 11º lugar. Recordando esa experiencia, comentó: “El circuito en sí es muy divertido para manejar. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas. Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado llegando a la curva 1, muy, muy tarde en la frenada”, rememoró el argentino.

Además, valoró la experiencia de competir de noche y el marco urbano de Singapur: “Competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que tenemos la suerte de poder visitar”.

Hay que decir que el presente del argentino no es para nada sencillo, ya que Alpine decidió enfocar sus recursos en el auto de la próxima temporada, por lo que deberá finalizar el 2025 con un paquete sin actualizaciones y quedará relegado frente a sus competidores. Por otro lado, el equipo tiene confirmado solo a Pierre Gasly como piloto.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine
Fórmula 1. Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Fórmula 1. Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Colapinto, que viene mostrando señales de crecimiento, lucha por la segunda butaca junto al estonio Paul Aron, piloto de reserva, y el asesor ejecutivo Flavio Briatore adelantó que la decisión podría tomarse en las próximas semanas, por lo que el argentino deberá realizar una prolífica actuación aquí.

El cronograma completo de Franco Colapinto en el GP de Singapur

Viernes

  • Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.
  • Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Sábado

  • Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.
  • Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Domingo

  • Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.
