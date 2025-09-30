30 de septiembre de 2025 - 13:25

Fue compañero de Colapinto en Williams y podría dejarle su asiento el próximo año

Medios europeos aseguran que el tailandés fue contactado por Red Bull y su marcha le abriría una puerta al regreso de Colapinto a la escudería británica.

Franco Colapinto, piloto de Alpine



Foto:

Por Cristian Reta

La temporada 2026 de la Fórmula 1 aún no tiene confirmados a todos los pilotos, y los movimientos en el mercado comienzan a generar incertidumbre. Uno de los posibles cambios más relevantes podría involucrar a Williams y a su figura principal, abriendo la posibilidad de un asiento libre en la escudería británica en beneficio de Franco Colapinto.

Lo cierto es que Williams atraviesa un momento clave en la planificación del próximo año y, según Motorsports, Alexander Albon, la referencia del equipo británico, podría dejar la escudería al finalizar la temporada. Esta posible salida generaría un asiento libre que inmediatamente despertó el interés de la prensa y de los pilotos que buscan regresar a la máxima categoría.

image

Albon y una posible vuelta cargada de revancha

El citado medio asegura que Red Bull quiere al anglotailandés como compañero de Max Verstappen y "podría ser una opción en 2027, pero no es seguro que no lo sea para la próxima temporada“, expresa el sitio web. Recordemos que e tailandés integró en el pasado las filas de la marca de bebidas energizantes y su salida fue por la puerta de atrás.

Pero esto podría cambiar, ya que el tailandés querría revancha tras ser reemplazado por Checo Pérez en 2021. La opción de un regreso no es del todo descabellada, ya que Chalerm Yoovidhya, accionista mayoritario de Red Bull y compatriota de la madre de Albon, añade un elemento de peso a la negociación. Recordemos que Albon, nacido en Londres, mantiene una estrecha relación con Tailandia, lo que refuerza su vínculo con el grupo de la bebida energizante.

image
Alex Albon y Helmut Marko



Colapinto, candidato al regreso en Williams

Franco Colapinto, quien fue compañero de Albon en Williams antes de ser cedido a Alpine, se perfila como uno de los principales candidatos para ocupar el asiento que dejaría vacante el piloto tailandés.

El pilarense de 22 años, mantiene un contrato vigente que podría facilitar su regreso en caso de confirmarse la salida de Albon. La relación previa con el equipo y su conocimiento de la estructura interna lo colocan en una posición ventajosa frente a otros posibles candidatos.

Franco Colapinto, piloto de Alpine




Pero lo cierto es que el desenlace dependerá de las decisiones de Albon y de la estrategia de Williams para 2026. Mientras tanto, Colapinto sigue enfocado en su desempeño con Alpine, pero la posibilidad de retornar a la escudería británica genera enorme expectativa tanto en la F1 como en sus fans.

