Se conoció el club que pagaría 200 millones de euros por Julián Álvarez

Un club europeo estaría dispuesto a abonar la cláusula para quedarse con el delantero del Atlético de Madrid, que viene de ser figura en el clásico madrileño.

Julián Álvarez es la gran figura del Atlético Madrid en esta temporada y el pasado fin de semana convirtió dos goles que contribuyeron al triunfo de su equipo por 5-2 en el mítico clásico contra el Real Madrid en LaLiga.

Lo cierto es que el nombre del delantero volvió a ser noticia y a ocupar el centro de la escena en Europa, al ser señalado como protagonista de un movimiento que podría convertirse en uno de los fichajes más caros de la historia, ya que un club europeo estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros por su pase.

Julián Álvarez Julián Álvarez anotó tres goles para el Atlético de Madrid Esta cifra sorprende no solo por su magnitud, sino también por el contexto, debido a que Álvarez llegó al Atlético de Madrid procedente del Manchester City hace un año, en una transferencia que rondó los 75 millones de euros fijos más variables. Hoy, el valor que se menciona cuadruplica aquel monto y lo coloca en un nivel reservado para muy pocos futbolistas en la actualidad.

Julián Álvarez en la mira de un poderoso club El atacante argentino tiene vínculo con el Atlético hasta 2030. Además, cuenta con una cláusula de rescisión que, según versiones periodísticas, supera ampliamente los 150 millones. Esa condición contractual se convirtió en una de las barreras más importantes para cualquier club que desee contar con sus servicios.

Julián Álvarez La Araña fue la gran figura en el Colchonero que goleó al Real. Álvarez hizo dos tantos, el primer de penal y el segundo, uno golazo de tiro libre. Gentileza Por su parte, la dirigencia madrileña considera al cordobés como un jugador fundamental en el proyecto y no está en los planes desprenderse de él. Sin embargo, y de acuerdo a lo que informa SPORT, el futbolista de la Selección argentina es el máximo objetivo del Barcelona para la próxima temporada. “El nueve elegido por Laporta”, tituló este diario tras dar a conocer que el presidente culé está decidido en invertir en la ficha de la Araña.