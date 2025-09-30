30 de septiembre de 2025 - 10:06

Se conoció el club que pagaría 200 millones de euros por Julián Álvarez

Un club europeo estaría dispuesto a abonar la cláusula para quedarse con el delantero del Atlético de Madrid, que viene de ser figura en el clásico madrileño.

Julián Álvarez, figura del Atlético Madrid y de la Selección Argentina

Julián Álvarez, figura del Atlético Madrid y de la Selección Argentina

Por Cristian Reta

Lo cierto es que el nombre del delantero volvió a ser noticia y a ocupar el centro de la escena en Europa, al ser señalado como protagonista de un movimiento que podría convertirse en uno de los fichajes más caros de la historia, ya que un club europeo estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros por su pase.

Julián Álvarez
Julián Álvarez anotó tres goles para el Atlético de Madrid

Julián Álvarez anotó tres goles para el Atlético de Madrid

Esta cifra sorprende no solo por su magnitud, sino también por el contexto, debido a que Álvarez llegó al Atlético de Madrid procedente del Manchester City hace un año, en una transferencia que rondó los 75 millones de euros fijos más variables. Hoy, el valor que se menciona cuadruplica aquel monto y lo coloca en un nivel reservado para muy pocos futbolistas en la actualidad.

Julián Álvarez en la mira de un poderoso club

El atacante argentino tiene vínculo con el Atlético hasta 2030. Además, cuenta con una cláusula de rescisión que, según versiones periodísticas, supera ampliamente los 150 millones. Esa condición contractual se convirtió en una de las barreras más importantes para cualquier club que desee contar con sus servicios.

Julián Álvarez
La Araña fue la gran figura en el Colchonero que goleó al Real. Álvarez hizo dos tantos, el primer de penal y el segundo, uno golazo de tiro libre.

La Araña fue la gran figura en el Colchonero que goleó al Real. Álvarez hizo dos tantos, el primer de penal y el segundo, uno golazo de tiro libre.

Por su parte, la dirigencia madrileña considera al cordobés como un jugador fundamental en el proyecto y no está en los planes desprenderse de él. Sin embargo, y de acuerdo a lo que informa SPORT, el futbolista de la Selección argentina es el máximo objetivo del Barcelona para la próxima temporada. “El nueve elegido por Laporta”, tituló este diario tras dar a conocer que el presidente culé está decidido en invertir en la ficha de la Araña.

La señal que espera Barcelona para comprar a Julián Álvarez

Esta inversión descomunal está ligada a los deseos del jugador y del Colchonero para sentarse a hablar, y también a la hipotética marcha de Robert Lewandowski (termina contrato a fin de temporada), lo cual podría generarle el margen salarial necesario al Barcelona para poder inscribir al joven de 25 años en la lista de buena fe.

Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona apuntado por la salida de Messi.
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

Otras alternativas que baraja el Barcelona es la de Erling Haaland, quien fuera compañero de Álvarez en el City y quien ocupó su puesto en la delantera del equipo mancuniano.

