24 de septiembre de 2025 - 20:11

Triplete de Julián Álvarez para el triunfo del Atlético de Madrid

El delantero anotó los tres tantos del Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano, por LaLiga de España.

Julián Álvarez anotó tres goles para el Atlético de Madrid

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Redacción Deportes
Por Gonzalo Tapia

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando la Araña desvió de primera un centro de Marcos Llorente y superó la resistencia de Augusto Batalla.

Sin embargo, el elenco visitante no se quedó atrás y sorprendió al dar vuelta el resultado. Primero lo empató en el epílogo de la etapa inicial a través de un zurdazo implacable de Pep Chavarría. Ya entrado el complemento, Álvaro García estampó el sorpresivo 2 a 1 tras la confirmación por parte del VAR.

Allí, en el peor momento del Colchonero, Álvarez sacó a relucir su gran nivel para rescatar la situación. A los 35', capturando un rebote de un cabezazo del argentino Nicolás González y mandándola al fondo de la red, y luego con un golazo al ángulo sobre el cierre del encuentro. Así, dejó la victoria en casa y convirtió su primer triplete en el viejo continente.

Luego del partido, el futbolista del Atlético de Madrid aclaró que los dichos que fueron captados en el anterior partido al ser sustituído, no se correspondieron con la intención original. "La lectura de labios que me hicieron, nada que ver con lo que había dicho", aseguró a DSports.

Automáticamente, el delantero aseguró que se trató de calentura con su propia actuación, y no contra la decisión del entrenador Diego Simeone. "Dije una mala palabra, estaba enojado conmigo la verdad. Pero bueno, siempre pasa esto de las redes sociales", lanzó.

Finalmente, Julián Álvarez reiteró que todo está bien entre las partes, y que está enfocado en seguir mejorando de cara a los desafíos futuros con su club. "Todo bien, a seguir trabajando. Necesitamos mejorar cosas en el equipo para no perder puntos en el camino. Hay que seguir".

