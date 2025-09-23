23 de septiembre de 2025 - 17:40

Histórico: así fue el primer gol de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid

El joven talento argentino convirtió su primer tanto con el Real Madrid, para el 2 a 0 parcial ante Levante por LaLiga.

Franco Mastantuono convirtió su primer gol con el Real Madrid

Primer gol de Franco Mastantuono con el Real Madrid:

El tanto llegó a los 37 minutos de la primera mitad, cuando los Blancos ya ganaban 1 a 0 debido al tanto de Vinicius Junior. Fue justamente el brasileño el que condujo el contragolpe tras la recuperación del Madrid, y cedió para el argentino con un buen pase de zurda.

Franco controló el balón en tres cuartos de terreno sin marcas alrededor, y se internó en el área. Tras amagar ir hacia adentro, enganchó para su pierna derecha y sacó un inatajable remate que se coló en el ángulo del portero local.

Con la conquista de su primer gol, sus compañeros corrieron a abrazarlo y felicitarlo, mientras los pocos hinchas del Real presentes en el estadio lo aplaudieron, para luego corearlo con su nombre.

La increíble chance que despedició Mastantuono antes de su primer tanto:

Se trató de la revancha personal de Franco Mastantuono, que ya había contado con una chance clarísima para romper el marcador cuando transcurrían 20 minutos del partido. Allí, capturó el rebote del arquero tras un disparo de Vinicius Junior, y estrelló la pelota contra el travesaño con el arco a su merced. Por fortuna para el argentino, no tuvo que esperar mucho tiempo más para sacarse la mufa.

