Histórico: así fue el primer gol de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid

El joven talento argentino convirtió su primer tanto con el Real Madrid, para el 2 a 0 parcial ante Levante por LaLiga.

En el marco de la fecha 6 de LaLiga de España, Franco Mastantuono sacó a relucir su mejor versión para anotar su primer con la camiseta del Real Madrid, que significó el 2 a 0 del elenco de Xabi Alonso.

El camino de Mastantuono con la Casa Blanca recién comienza, pero ya promete ser largo y fructífero. Luego de 6 partidos donde pudo demostrar todo su potencial, pero no había logrado desatar el grito sagrado, el nacido en la cantera de River Plate finalmente lo consiguió este martes ante Levante, en condición de visitante.

Primer gol de Franco Mastantuono con el Real Madrid: Embed ¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlggvMVvsR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025 El tanto llegó a los 37 minutos de la primera mitad, cuando los Blancos ya ganaban 1 a 0 debido al tanto de Vinicius Junior. Fue justamente el brasileño el que condujo el contragolpe tras la recuperación del Madrid, y cedió para el argentino con un buen pase de zurda.

Franco controló el balón en tres cuartos de terreno sin marcas alrededor, y se internó en el área. Tras amagar ir hacia adentro, enganchó para su pierna derecha y sacó un inatajable remate que se coló en el ángulo del portero local.

Con la conquista de su primer gol, sus compañeros corrieron a abrazarlo y felicitarlo, mientras los pocos hinchas del Real presentes en el estadio lo aplaudieron, para luego corearlo con su nombre.