Franco Mastantuono: debut como titular y victoria del Real Madrid ante Oviedo

Franco Mastantuono debutó como titular en el Real Madrid en la victoria 3-0 sobre el Real Oviedo, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga 2025/26. El partido se disputó en el Estadio Carlos Tartiere, donde el equipo de Xabi Alonso mostró una sólida actuación.

Mastantuono, quien ingresó como sustituto en el partido anterior contra Osasuna, fue incluido en el once inicial en lugar de Brahim Díaz . El DT Xabi Alonso destacó su movilidad y capacidad para asociarse con sus compañeros, elementos que le permitieron ganarse un lugar en la alineación titular.

Durante los 63 minutos que estuvo en el campo, el atacante argentino mostró su calidad técnica y visión de juego . Se ubicó principalmente en el extremo derecho, pero también se desplazó hacia el centro para participar en la creación de jugadas. Su desempeño fue elogiado por la prensa y aficionados, quienes destacaron su personalidad y capacidad para manejar el balón en situaciones de presión.

Los goles del Real Madrid fueron anotados por Kylian Mbappé , quien marcó dos veces, y Vinícius Júnior , quien selló la victoria en tiempo de descuento. El equipo mostró una posesión dominante, con un 69% frente al 31% del Oviedo, y una destacada precisión en los pases.

Con esta victoria, el Real Madrid suma seis puntos en dos partidos y se prepara para su próximo desafío en LaLiga . El rendimiento de Mastantuono como titular refuerza las expectativas sobre su futuro en el club y su potencial para convertirse en una pieza clave en el ataque merengue.

¿Qué dijo Xabi alonso sobre el rendimiento del argentino?

El entrenador español habló una vez finalizado el encuentro y fue contundente en su primera frase sobre el jugador surgido de las divisiones inferiores de River: “Mastantuono ha hecho un muy buen partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo y los compañeros”.

En la misma línea, el ex Bayer Leverkusen amplió su discurso: “Se lo ve muy integrado tanto en el día a día como en el juego... Yo creo que nos va a dar mucho a corto y largo plazo porque es muy joven”.

“Estoy contento de que esté con nosotros porque tiene una gran zurda y energía“, sentenció el entrenador sobre el rendimiento del futbolista en un futuro no muy lejano.