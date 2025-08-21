De convocado por Scaloni a expulsado del entrenamiento: el giro inesperado de un jugador argentino

Se trata de Pablo Maffeo, jugador que atraviesa un momento crítico en Mallorca tras ser apartado por su entrenador y busca nuevo club para continuar su carrera.

Pablo Maffeo, jugador del Mallorca que fue convocado por Lionel Scaloni en 2023

Un futbolista argentino que había sido convocado por Lionel Scaloni para partidos de Eliminatorias enfrenta un momento difícil en su club europeo. El hecho se debe a su actuación en los entrenamientos y su actitud dentro del grupo, que provocaron un conflicto con el cuerpo técnico.

Se trata de Pablo Maffeo, lateral derecho del Mallorca, quien ya trabajaba diferenciado del resto del plantel, pero la tensión alcanzó un punto crítico durante una práctica reciente, cuando el entrenador decidió apartarlo de inmediato, según aseguran fuentes locales.

Pablo Maffeo, el español que se pondrá la camiseta de la Selección Argentina. / gentileza Pablo Maffeo, el español que se pondrá la camiseta de la Selección Argentina. / gentileza ¿Qué dicen desde España sobre la situación de Maffeo? De acuerdo con los medios españoles, la relación entre el defensor y el técnico está rota, y que una salida del club parece inevitable. Según el diario Marca: "Se pone tensa la situación con Pablo Maffeo. Todo parece indicar que el internacional argentino tiene los días contados en la isla y sus últimos capítulos como jugador del Mallorca están siendo convulsos."

Además, el jugador también fue excluido de la lista de convocados para el último partido de LaLiga, lo que profundiza la incertidumbre sobre su futuro.

Pablo Maffeo Pablo Maffeo El día que fue convocado por Scaloni Pablo Maffeo fue convocado para la selección Argentina en noviembre de 2023 para los partidos de Eliminatorias contra Uruguay y Brasil, aunque no sumó minutos de juego en aquel entonces.