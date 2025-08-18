18 de agosto de 2025 - 18:49

Selección Argentina: los principales ausentes en la prelista de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni hizo algunos cambios respecto de la última convocatoria de la Selección Argentina. Enzo Fernández, la baja más sensible.

El mendocino Valentín Castellanos, quedó afuera de la lista de Lionel Scaloni.&nbsp;

El mendocino Valentín Castellanos, quedó afuera de la lista de Lionel Scaloni. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

La Selección Argentina tiene pasaje para el Mundial 2026. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

El llamativo rival de la Selección Argentina para los amistosos de octubre: no es México

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Regresos y sorpresas: Lionel Scaloni dio la lista preliminar de 33 convocados de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
ENZO FERNÀNDEZ.jpeg
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Enzo Fern&aacute;ndez fue expulsado por un planchazo a kevin Casta&ntilde;o y ser&aacute; baja en la pr&oacute;xima convocatoria.&nbsp;

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Enzo Fernández fue expulsado por un planchazo a kevin Castaño y será baja en la próxima convocatoria.

El mediocampista del Porto vuelve a ser tenido en cuenta para la Selección Argentina: el DT lo incluyó por encima de Enzo Barrenechea (Benfica), quien había estado en la última doble fecha. Además, en ese sector de la cancha Scaloni no cuenta conNico Domínguez (se recupera de una lesión en los meniscos que sufrió a fines de mayo, cuando estuvo en la última prelista).

Valentín Barco -de gran momento en Racing de Estrasburgo- no fue convocado por Scaloni: Julio Soler (del Bournemouth de la Premier League) le ganó la pulseada, además de que Marcos Acuña -quien levantó su nivel en River- vuelve al conjunto nacional. El puesto tiene a Nicolás Tagliafico como dueño y el DT aún busca un lateral que pueda competirle ese lugar para el Mundial.

Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo
Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo

Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo

Entre los delanteros, Valentín Castellanos (Lazio) y Santi Castro (Bologna) en esta oportunidad no fueron citados.José Manuel López, la gran revelación en la lista, tendrá su primera chance en la Selección Argentina en esta doble fecha.

Otros ausentes en la Selección Argentina

Los defensores Kevin Lomónaco (Independiente), y Mariano Troilo (recientemente vendido al Parma) se quedaron afuera de la prelista. Ambos habían sido citados en la última doble fecha (cuando Nicolás Otamendi debía cumplir un partido suspendido, frente a Chile) y en esta oportunidad no serán tenidos en cuenta.

A ellos se suman los casos de Matías Soulé y Paulo Dybala (ambos de la Roma), quienes no habían estado en la última doble fecha de Eliminatorias. Scaloni finalmente se inclinó por otras alternativas. El caso de Alejandro Garnacho es diferente: perdió terreno en la Albiceleste después de quedar colgado en el Manchester United, en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jose Manuel El Flaco López, figura del Palmeiras que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Quién es "El Flaco" López, el delantero convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Hinchas del Manchester United vandalizaron una imagen de Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho no tiene paz: ataque de hinchas mientras Manchester United y Chelsea negocian su futuro

Por Redacción Deportes
Frente a un estadio colmado, Los Pumas no pudieron frente a los All Blacks.

Rugby Championship: Debut con derrota para Los Pumas ante los All Blacks en Córdoba

Por Redacción Deportes
Los Pumas y All Blacks se enfrentarán este sábado en Córdoba. 

Rugby Championship: Los Pumas con formación confirmada para enfrentar a los All Blacks

Por Redacción Deportes