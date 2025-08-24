Atento Scaloni: el golazo de Nico Paz para la victoria del Como en la Serie A

El juvenil argentino marcó un tiro libre impecable en el triunfo 2-0 ante Lazio. El volante brindó también una asistencia y fue la figura del encuentro.

Nico Paz fue la figura en el debut del Como en la Serie A y suma chances en la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Nico Paz tuvo una destacada actuación en el primer partido del Como 1907 en la Serie A 2025/26, al vencer 2-0 a Lazio en el Estadio Sinigaglia. Paz, quien llegó al club italiano tras su paso por el Real Madrid, fue protagonista directo en ambos goles del encuentro e incrementa sus posibilidades en la consideración de Lionel Scaloni.

El joven argentino fue la figura del encuentro, ya que, en el primer tiempo, asistió a Anastasios Douvikas, quien abrió el marcador a los 47 minutos. Ya en el segundo tiempo, a los 73 minutos, Paz ejecutó un tiro libre impecable que se coló en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Ivan Provedel, sellando así la victoria para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

Embed WHAT A FANTASTIC FREE KICK FROM NICO PAZ WITH COMO! pic.twitter.com/kyaSynR2Uh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 24, 2025 Un mensaje claro para Lionel Scaloni La destacada actuación de Paz en su debut en la Serie A no pasó desapercibida para nadie y su rendimiento en el fútbol italiano podría aumentar sus chances de quedar en la lista definitiva de los encuentros de Eliminatorias Sudamericanas del próximo mes de septiembre, ante Venezuela y Ecuador.

Recordemos que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de los futbolistas argentinos en el exterior, y la presencia de Paz en la Serie A podría ser un factor determinante para que supere la prelista que se dio a conocer la pasada semana.