Atento Scaloni: el golazo de Nico Paz para la victoria del Como en la Serie A

El juvenil argentino marcó un tiro libre impecable en el triunfo 2-0 ante Lazio. El volante brindó también una asistencia y fue la figura del encuentro.

Nico Paz fue la figura en el debut del Como en la Serie A y suma chances en la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Nico Paz tuvo una destacada actuación en el primer partido del Como 1907 en la Serie A 2025/26, al vencer 2-0 a Lazio en el Estadio Sinigaglia. Paz, quien llegó al club italiano tras su paso por el Real Madrid, fue protagonista directo en ambos goles del encuentro e incrementa sus posibilidades en la consideración de Lionel Scaloni.

El joven argentino fue la figura del encuentro, ya que, en el primer tiempo, asistió a Anastasios Douvikas, quien abrió el marcador a los 47 minutos. Ya en el segundo tiempo, a los 73 minutos, Paz ejecutó un tiro libre impecable que se coló en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Ivan Provedel, sellando así la victoria para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

Recordemos que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de los futbolistas argentinos en el exterior, y la presencia de Paz en la Serie A podría ser un factor determinante para que supere la prelista que se dio a conocer la pasada semana.

Nico Paz, figura del Como

Por su parte, y a los 20 años, Nico Paz comienza a consolidarse en el fútbol europeo. Su desempeño en la Serie A, sumado a su formación en el Real Madrid y su participación en selecciones juveniles argentinas, lo posicionan como una de las promesas del fútbol argentino en el continente europeo.

