Emocionante definición en el Moto3: Valentín Perrone rozó la gloria en Hungría.

El piloto argentino de la escudería RedBull KTM Tech 3, Valentín Perrone, se quedó con el segundo puesto en el Gran Premio de Hungría del Moto3, tras una definición electrizante en el Balaton Park Circuit, donde cruzó la meta a tan solo 18 milésimas del ganador español Máximo Quiles.

El joven de 17 años, nacido en Barcelona, pero de raíces argentinas, protagonizó la mejor actuación de su carrera. Durante gran parte de la competencia lideró el pelotón, aunque finalmente fue escolta en una de las llegadas más ajustadas de la temporada. El podio lo completó el español David Muñoz, mientras que los protagonistas del campeonato, Ángel Piqueras y José Antonio Rueda, finalizaron cuarto y quinto, respectivamente, en Balatonfökajár.

¡LA MEJOR DEFINICIÓN DEL AÑO! Valentín Perrone y Máximo Quiles lucharon hasta el último segundo y nos regalaron el final más emocionante de Moto3.



El español ganó por 0.018 milésimas.



El argentino había culminado la clasificación en el segundo lugar el sábado y, con este gran resultado en Hungría, escala al séptimo lugar de la tabla general con 92 puntos, dos más que el japonés Ryusei Yamanaka.

Tras esta gran carrera, Perrone declaró: “Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Había probado la goma blanda, por eso decidimos poner las medias, sabía que podía ser un poco más lento, pero apostamos. Quería no cometer errores y mantener el ritmo, pero en la última vuelta sabía que él se iba a tirar. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo”.

Valentín Perrone La próxima cita del campeonato será del 5 al 7 de septiembre en Montmeló, Barcelona, donde Perrone buscará seguir creciendo y aprovechar la localía para sumar un nuevo resultado histórico.