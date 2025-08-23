¡Histórico! Los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Los Pumas protagonizaron un partidazo, y superaron 29 a 23 a All Blacks por el Rugby Championship. De esta manera, el elenco nacional dio el batacazo y obtuvo el primer triunfo ante Nueva Zelanda en territorio nacional. Muestra de entrega, corazón, y buen nivel deportivo.

El rendimiento del conjunto nacional fue muy positivo. Jugó de igual a igual ante la jerarquía oceánica , y logró levantarse cuando peor la pasaba. Todo comenzó con el pie derecho, a través del penal convertido por Tomás Albornoz a los dos minutos.

Los All Blacks no se quedaron atrás, y respondieron con Beauden Barrett por la misma vía para igualarlo. En ese lapso, la decisión Albiceleste fue patear a los palos en cada oportunidad que tuviese. Por esa vía Juan Cruz Mallía pudo recuperar la ventaja a los 14’.

Luego de eso se vio el mejor momento de la visita, que siendo frontal y agresivo logró filtrarse dos veces para apoyar gracias a Billy Proctor y Fletcher Newell. Parecía que la noche podía ser complicada para Argentina.

Sin embargo, dos amarillas colaboraron para que Los Pumas puedan ponerse a tiro nuevamente, con superioridad numérica en el campo. Así, Juan Martín González acercó el tanteador con un trabajado try, y luego Santiago Carreras lo igualó con el penal.

Embed ¡APARECIÓ JUAN MARTÍN! González y un pick and go potente para apoyar el primer try de Los Pumas vs. All Blacks en el José Amalfitani. Carreras sumó 2 puntos con la conversión.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CF8dAsKheU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

En el tramo final, Los Pumas se acercaron dos veces más al ingoal, pero les faltó precisión y justeza para golpear a un diezmado elenco negro. Al descanso, igualados en 13.

El complemento estiró el buen andar del dueño de casa, mejor en la posesión y con más intensidad en determinadas zonas del campo. En el marcador quedó plasmado a través de dos penales de Santiago Carreras.

La explosión llegó pocos instantes más tarde, cuando en una gran jugada colectiva, Matera arremetió contra la defensa, y le cedió el primer try con el conjunto nacional a Gonzalo García. Santiago Carreras no falló, y estiró la cuenta con los puntos extra.

A partir de allí, los All Blacks recuperaron el envión y redoblaron esfuerzos para ponerse a tiro, algo que consiguieron con la llegada al ingoal de Samisoni Taukei’aho, y los puntos extra de Damian McKenzie. A falta de diez minutos, la diferencia era de 6 puntos.

Embed ¡¡CLARO, GONCHY!! García estuvo atento y apoyó para que Los Pumas tomen más ventaja en el marcador vs. los All Blacks.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VcK4m5IDsG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

Todo parecía desmoronarse, y el nerviosismo del público era latente en el José Amalfitani. En ese momento, Santiago Carreras apareció nuevamente para mandarla entre los postes y dejar en claro que esta era la noche Albiceleste.

Primera victoria de Los Pumas en territorio nacional ante los All Blacks, el equipo al que todos quieren vencer y muchos no pueden. Grandísima noche del elenco Albiceleste, que se quedó con el triunfo con justicia.