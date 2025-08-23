El exigente entrenamiento de Franco Colapinto en pleno receso de la Fórmula 1

El piloto argentino compartió imágenes de su descanso antes del regreso de la F1, donde sorprendió con un impactante ejercicio para fortalecer el cuello, clave para soportar la fuerza G en pista. También, se mostró junto a Bizarrap y Belasteguín en sus días libres.

El piloto mostró imágenes de su estadía en Formentera, en pleno mar Mediterráneo.

El calendario de la Fórmula 1 atraviesa su única pausa extensa del año, pero Franco Colapinto no baja el ritmo. Mientras la máxima categoría descansa hasta el regreso en Zandvoort, el joven piloto argentino aprovechó el receso para combinar descanso, entrenamiento físico y algo de diversión con amigos y sin perder de vista el gran objetivo: volver más fuerte para el tramo final de la temporada.

¡ASÍ ENTRA EL CUELLO UN PILOTO DE F1!



Franco Colapinto compartió su impactante entrenamiento en medio del receso de verano.



Franco Colapinto compartió su impactante entrenamiento en medio del receso de verano.



Para los corredores de la Fórmula 1 es vital fortalecer esa zona del cuerpo, pues llegan a soportar fuerzas de hasta 6 G durante un Gran Premio.… pic.twitter.com/lzEMtyyc8q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 23, 2025 Con una publicación en Instagram, Colapinto compartió la intimidad de sus días libres: viajes, deportes y diversión con amigos como Bizarrap y Fernando Belasteguín (Bela, el mejor jugador de padel argentino). Pero lo que más llamó la atención fue un impactante video realizando exigentes ejercicios para fortalecer el cuello, una rutina clave para los pilotos de F1, que deben soportar fuerzas G de hasta cinco veces el peso de su cabeza.

“Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. ¡Que empiecen las carreras, dale locoooo!”, escribió Franco, dejando en claro su ansiedad por volver al volante del Alpine A525.

COLAPINTO, DE LA F1 A LA MOTO DE AGUA



Bizarrap compartió en sus historias un video de Franco en España: el piloto argentino se divierte en el parate de la Fórmula 1. pic.twitter.com/hdrTmbcgOu — Diario Olé (@DiarioOle) August 17, 2025 Su preparación no pasa desapercibida: el propio Bizarrap bromeó en los comentarios con un "¿Entrena ese cuello, pa?", mientras que Belasteguín se sumó con humor: "¡Ese video era con Biza tirando la cuerda!".

image Franco compartió la intimidad de sus días libres junto a sus amigos, entre ellos Fernando Belasteguín. Gentileza. Entre fotos en yate, paseos en bicicleta y aventuras en jet ski, Colapinto también se mostró en Formentera, en pleno mar Mediterráneo, donde demostró su destreza con maniobras en moto acuática. La secuencia, capturada por Bizarrap, fue replicada por el piloto con un simple pero contundente: “Jajaja, día top”.