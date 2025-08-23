El exigente entrenamiento de Franco Colapinto en pleno receso de la Fórmula 1

El calendario de la Fórmula 1 atraviesa su única pausa extensa del año, pero Franco Colapinto no baja el ritmo. Mientras la máxima categoría descansa hasta el regreso en Zandvoort, el joven piloto argentino aprovechó el receso para combinar descanso, entrenamiento físico y algo de diversión con amigos y sin perder de vista el gran objetivo: volver más fuerte para el tramo final de la temporada.
Con una publicación en Instagram, Colapinto compartió la intimidad de sus días libres: viajes, deportes y diversión con amigos como Bizarrap y Fernando Belasteguín (Bela, el mejor jugador de padel argentino). Pero lo que más llamó la atención fue un impactante video realizando exigentes ejercicios para fortalecer el cuello, una rutina clave para los pilotos de F1, que deben soportar fuerzas G de hasta cinco veces el peso de su cabeza.
“Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. ¡Que empiecen las carreras, dale locoooo!”, escribió Franco, dejando en claro su ansiedad por volver al volante del Alpine A525.
Su preparación no pasa desapercibida: el propio Bizarrap bromeó en los comentarios con un “¿Entrena ese cuello, pa?”, mientras que Belasteguín se sumó con humor: “¡Ese video era con Biza tirando la cuerda!”.
Franco compartió la intimidad de sus días libres junto a sus amigos, entre ellos Fernando Belasteguín.
Entre fotos en yate, paseos en bicicleta y aventuras en jet ski, Colapinto también se mostró en Formentera, en pleno mar Mediterráneo, donde demostró su destreza con maniobras en moto acuática. La secuencia, capturada por Bizarrap, fue replicada por el piloto con un simple pero contundente: “Jajaja, día top”.
Pese a la imagen distendida, el piloto de Pilar mantuvo su preparación física durante el receso. En sus redes mostró recorridos en bicicleta por caminos montañosos, una actividad que ya forma parte habitual de su rutina de entrenamiento.
El descanso llega tras una primera mitad de temporada desafiante con Alpine. Con un monoplaza que no rindió como se esperaba, Colapinto debió adaptarse a una situación compleja. Sin embargo, la segunda parte del año le ofrece un panorama más familiar: volverá a correr en nueve circuitos que ya conoce, tras su paso por Williams en 2024.
Franco Colapinto junto a sus amigos.
También hubo tiempo para reencontrarse con viejos amigos. En Barcelona, se cruzó con Belasteguín y compartieron una cancha de pádel junto a Bizarrap, en un partido que terminó reflejado en redes sociales con videos y bromas.
La acción en pista volverá el viernes 29 de agosto con las primeras prácticas del Gran Premio de Países Bajos. Colapinto tendrá su próxima oportunidad para demostrar que su evolución no se detiene, incluso cuando el semáforo está en rojo.
