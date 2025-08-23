23 de agosto de 2025 - 17:45

Turismo Carretera: Julián Santero, competitivo y enfocado en el cierre de la etapa Regular

El piloto mendocino finalizó sexto en la clasificación disputada en el autódromo de Buenos Aires, sede de la última fecha de la Etapa Regular. Agustín Canapino se quedó con la pole.

El Piloto Volador, Julián Santero (Ford Mustang), líder del campeonato quedó en la sexta ubicación.

Foto:

Prensa ACTC
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El mendocino Julián Santero se mantuvo firme entre el grupo dominador en una clasificación histórica del Turismo Carretera, que disputa la 10ª y última fecha de la etapa Regular en el circuito Nº 12 del Autódromo de Buenos Aires. El mendocino finalizó 6º en la tanda, un resultado que le permite consolidarse al frente del certamen y llegar con confianza a las series de mañana y la final. Más allá de haber sido recargado con 5 puestos.

Aunque, el gran golpe de este sábado lo dio Agustín Canapino, quien con su Chevrolet Camaro marcó un tiempo de 1m29s036 para quedarse con la pole position y, además, establecer un récord de velocidad promedio histórico para la categoría: 228,083 km/h. El arrecifeño superó por 0s339 la anterior marca, registrada por Facundo Chapur en 2024, y logró su 4ª pole del año, la 14ª de su carrera en el TC y la 3ª en el circuito Nº 12.

image
Julián Santero en los momentos previos a comenzar las series clasificatorias.

La clasificación no sólo fue importante por el rendimiento individual, sino también por su valor simbólico: sería la última vez que el TC utilice el mítico trazado con el diseño actual, ya que las reformas previstas para recibir al MotoGP modificarán sectores emblemáticos como la “ese del ciervo” y la chicana de Ascari.

image
Canapino y su Camaro fueron los dueños de la pole.

Santero, tuvo una buena clasificación dada las circunstancias, se mantiene expectante y encarar el tramo final de la temporada con la chapa de candidato firme al título. En un sábado marcado por los récords, también dejó en claro que su regularidad y consistencia.

Este domingo, las series se disputarán desde las 10.10, mientras que la final se disputará desde las 13.30 a 14.20: 25 vueltas o 50 minutos como máximo.

