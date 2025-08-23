23 de agosto de 2025 - 17:01

Liga Profesional: Triunfo vital para San Lorenzo y debut soñado para Salinardi

El juvenil Branco Salinardi convirtió el único gol del partido. El equipo del Gato Oldrá volvió a perder y acumula cinco encuentros sin ganar.

Por Redacción Deportes

Este sábado y por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo venció 1 a 0 a Instituto de Córdoba. Gracias al gol que convirtió Branco Salinardi y con un equipo repleto de juveniles surgidos de las divisiones inferiores del club, el Ciclón se impuso por la mínima frente a la Gloria, que aumenta su enorme crisis futbolística al acumular otra derrota por el ámbito doméstico.

En el triunfo del Ciclón jugaron los mendocinos, Ignacio Perruzzi, quien ocupó la titularidad y, su hermano Francisco, ingresó a los 31 minutos del complemento.

Luego de un primer tiempo en el que el juego brilló por su ausencia y solo resaltaban las chispas que se sacaban en mitad de cancha, ni bien comenzó el complemento cambió la historia. Es que tras un excelente tiro de esquina, el equipo que comanda tácticamente Damián Ayude se puso en ventaja y aguantó hasta el silbatazo final de Fernando Echenique para llevarse los tres puntos.

Cuando solamente iba un minuto de la segunda parte, Matías Reali lanzó un gran centro desde el córner, que fue anticipado por Elías Báez. Tras la peinada en el primer palo del lateral, Salinardi empujó la pelota hasta la red y marcó el 1 a 0 definitivo. De esta manera, en su primera titularidad anotó su primer gol como futbolista profesional y desató el delirio en el Nuevo Gasómetro.

Así las cosas, San Lorenzo tiene 11 puntos y es puntero, aunque comparte la cima de la tabla de posiciones de la zona B junto a River, que todavía debe disputar su encuentro. En contraparte, Instituto de Córdoba se mantiene 13° con solamente 5 unidades y hasta podría quedar en la última posición si Independiente y Godoy Cruz ganan sus respectivos cotejos.

