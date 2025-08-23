Liga Profesional: Triunfo vital para San Lorenzo y debut soñado para Salinardi

El juvenil Branco Salinardi convirtió el único gol del partido. El equipo del Gato Oldrá volvió a perder y acumula cinco encuentros sin ganar.

En su estreno en Primera, Salinardi marcó el gol del triunfo que dejó a San Lorenzo como líder de la Zona.

Este sábado y por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo venció 1 a 0 a Instituto de Córdoba. Gracias al gol que convirtió Branco Salinardi y con un equipo repleto de juveniles surgidos de las divisiones inferiores del club, el Ciclón se impuso por la mínima frente a la Gloria, que aumenta su enorme crisis futbolística al acumular otra derrota por el ámbito doméstico.

En el triunfo del Ciclón jugaron los mendocinos, Ignacio Perruzzi, quien ocupó la titularidad y, su hermano Francisco, ingresó a los 31 minutos del complemento.

Luego de un primer tiempo en el que el juego brilló por su ausencia y solo resaltaban las chispas que se sacaban en mitad de cancha, ni bien comenzó el complemento cambió la historia. Es que tras un excelente tiro de esquina, el equipo que comanda tácticamente Damián Ayude se puso en ventaja y aguantó hasta el silbatazo final de Fernando Echenique para llevarse los tres puntos.

image San Lorenzo vs Instituto de Córdoba Gentileza. Cuando solamente iba un minuto de la segunda parte, Matías Reali lanzó un gran centro desde el córner, que fue anticipado por Elías Báez. Tras la peinada en el primer palo del lateral, Salinardi empujó la pelota hasta la red y marcó el 1 a 0 definitivo. De esta manera, en su primera titularidad anotó su primer gol como futbolista profesional y desató el delirio en el Nuevo Gasómetro.