23 de agosto de 2025 - 14:44

Básquet: Argentina fue subcampeona en la Copa América y logra pasaje al Mundial en Canadá

El seleccionado masculino de básquetbol en silla de ruedas se colgó medalla de plata en un torneo continental jugado en Colombia y se clasificó a Ottawa 2026.

Básquet. El elenco nacional de basquetbol adaptado, que fue subcampeón sudamericano y que disputará el mundial de la modalidad en Canadá.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Cinco partidos ganados y una sola derrota. Ese es el saldo del seleccionado masculino de básquet en silla de ruedas en la Copa América que se disputó en Colombia, y que le otorgó el pasaporte para jugar el Mundial de Canadá, en septiembre del próximo año.

En los cuartos de final, Argentina sufrió y trabajó mucho para ganar el clásico ante Brasil: lo igualó sobre el final y se llevó la victoria por 62-55 en tiempo extra. En las semifinales, el equipo conducido por Mauro Varela derrotó a Colombia por 59-55. En el choque decisivo, Argentina sufrió la potencia de Estados Unidos, que ganó por 73-49 y dejó sin invicto a la celeste y blanca.

Adrián Pérez fue el goleador de Argentina en el certamen con 101 puntos, mientras que Adolfo Berdún fue el líder en asistencias del equipo con 41.

El plantel de Argentina estuvo conformado por Franco Alessandrini, Valentín Gómez Piñero, Fermín Wingerter, Brian Bordón, Carlos Alberto Esteche, Maximiliano Ruggeri, Adrián Pérez, Matías Méndez, Adolfo Berdún, Joel Gabas, Daniel Copa y Lucas Muller. El cuerpo técnico: Mauro Varela (DT), Amado Pérez (asistente técnico) y Diego Bogado (kinesiólogo).

