Básquet de Mendoza: Macabi, San José y Atenas Sport Club, los únicos invictos de la Súperliga

Andrés Berman, figura e ídolo del Club Israelita Macabi.
En el estadio Marío Díaz, la U.D.San José venció a General San Martín por 103 a 77. Figura: Yanitson Quintero con 20 puntos (7/8 en dobles), 8 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero, 5 faltas recibidas; con una valoración de +30. En el Este de la provincia, Atenas Sport Club reaccionó a tiempo y venció al Atlético Club San Martín por 72-69. Destacado: Juan Martín Da Viá con 3 puntos (5/8 en dobles), 9 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero, 4 faltas recibidas; con una valoración de +19.
Triunfazo de Municipalidad de San Carlos sobre Anzorena en el Valle de Uco.
Y en la Capital del básquet de Mendoza, Rivadavia, el Naranja doblegó a GEPU de San Luis por 79-81. Figura: José Ignacio Tondini con 22 puntos (5/9 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias, 6 recuperos; con una valoración de +26
Básquet de Mendoza: síntesis del triunfo de Macabi sobre Godoy Cruz
CLUB ISRAELITA MACABI (90): Juan Cruz Tulián 2; Andrés Berman 6; Lucas Reyes 17; Valentín Simondi 21; Matías Jaimes 22 (FI); Matías Sandes 12; Tomás Sandes 7; Valentín Sarfati 1; Franco Ianardi 0; Andrés Llaver 2. DT: Emiliano Quiroga.
CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (76): Agustín Benito 16; Gastón Guevara 6; Alejo Andrés 9; Iván Catani 15; Abel Trejo 13 (FI); Emiliano Boiza 0; Juan Cruz Martínez 0; Facundo Rubia 5; Khalil Adaro 12. DT: Rodrigo Iguacel.
Estadio: El Templo Celeste
Parciales: 19-26; 44-48 y 68-62
Tiros libres: Israelita Macabi 22/27 – Godoy Cruz 21/26
Cinco Faltas: Catani, Rubia
Figura: Valentín Simondi (Israelita Macabi) 21 puntos (5/8 en libres), 11 rebotes, 4 recuperos, 1 tapa, 7 faltas recibidas; con una valoración de +24
Básquet de Mendoza: síntesis del triunfo de San José sobre General San Martín
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (103): Alejandro Villa 12; Tomás Silveira 2; Jeremías Bustos 11; Elías Del Ponte 12; Rodrigo Funes 28 (FI); Agustín Ballester 0; Matías Ortiz 10; Adrián Zanella 2; Yanitson Quintero 20; Ignacio Mallea 2; Pablo Zogbe 4. DT: Fernando Santalucía.
CLUB GENERAL SAN MARTÍN (77): Agustín Mauras 15; Gianfranco Bontorno 12; Ramiro Viñas 9; Juan Ignacio Legallais 18; Freddy Marín 11 (FI); Bautista Usandivaras 0; Lautaro Legallais 0; Juan Luis Riascos 7; Ezequiel Blanco 0; Ramiro Fagetti 2; Amir Micames 3. DT: Diego Armando Amaya.
Estadio: Mario Díaz.
Parciales: 29-24; 56-42 y 87-60
Tiros libres: U.D.San José 15/19 – General San Martín 17/22
Figura: Yanitson Quintero (U.D.San José) 20 puntos (7/8 en dobles), 8 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero, 5 faltas recibidas; con una valoración de +30.
Básquet de Mendoza: síntesis del tirunfo de Rivadavia Básquet sobre GEPU de San Luis
ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (79): Renzo Zapata 5; Juan Cruz Sosa 8; Guido Francese 16; Tobías Cravero 9; Juan Cruz Cano 9 (FI); Franco Minelli 0; José Ignacio Tondini 22; Matías Buenanueva 0; Joaquín Coria 10; Santiago Alemanno 0; Luciano Reynoso 0; Francesco Magnaldi 0. DT: Fernando Ronco.
GEPU (SAN LUIS) (61): Santiago Costa 13; Valentín Costa 13; Santiago Ferrer 12; Agustín Maldonado 11; Juan Miguel Garro 2 (FI); Joaquín Costa 4; Juan Bautista Acosta 4; Esteban Vogt 0; Julián Costa 0; Juan Bautista Buchini 2. DT: Rafael Roque Costa.
Estadio: Profesor Leopoldo Brozovix
Parciales: 15-13; 36-24 y 58-38
Tiros libres: Rivadavia Basquet 7/14 – GEPU (San Luis) 14/18
Figura: José Ignacio Tondini (Rivadavia Basquet) 22 puntos (5/9 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias, 6 recuperos; con una valoración de +26
Básquet de Mendoza: Síntesis de la victoria de Atenas Sport Club sobre Atlético Club San Martín
ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (69): Nicolás Seoane 13; Bruno Castonjaurequi 20; Lautaro Barrionuevo 3; Tajai Ali Kalil Johnson 10; Tiago Carrasco 11 (FI); Valentín Sandri 0; Pablo Moreyra 7; Ignacio Montaldi 0; Augusto Lemir 5. DT: Fernando Minelli.
ATENAS SPORT CLUB (72): Diego Maranesi 9; Agustín Blanco 11; Lautaro Picciotto 6; Franco Sanchez 9; Juan Martín Da Viá 13 (FI); Alejo Sánchez 2; Diego Garcia 3; Matías Estalles 8; Alejandro Bernal 11. DT: Diego Francisco Oteiza.
Estadio: Esteban Costantini
Parciales: 22-16; 40-36 y 55-57
Tiros libres: A.C.San Martín 10/14 – Atenas Sport Club 14/24
Figura: Juan Martín Da Viá (Atenas Sport Club) 13 puntos (5/8 en dobles), 9 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero, 4 faltas recibidas; con una valoración de +19
Básquet de Mendoza: síntesis del triunfo de Andes Talleres sobre Huracán Las Heras
ANDES TALLERES SPORT CLUB (89): Harwin Pérez 6; Renzo Castellino 18; Ignacio Garitaonandía 17; Nicolás Tapia 23; Gonzalo Sanchez 18 (FI); Matías Godoy 4; Lucas Müller 3. DT: Francisco Nicolás Reig.
CLUB ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS (86): Ulises Vázquez 4; Dante Dal Dosso 17; Martín Irrutia 20; Juan Ignacio Tizza 14; Ramiro Méndez 21 (FI); Franco Minetti 0; Benjamín Marchiaro 10; Valentín Murcia 0. DT: Agustín Abel Pujol.
Estadio: Salvador Bonanno
Parciales: 28-30; 50-50 y 68-69
Tiros libres: Andes Talleres 14/20 – Huracán Las Heras 15/17
Cinco Faltas: Tapia
Figura: Gonzalo Sanchez (Andes Talleres) 18 puntos (3/6 en triples), 5 rebotes, 9 asistencias, 5 faltas recibidas; con una valoración de +24.
Básquet de Mendoza: síntesis del triunfo de Municipalidad de San Carlos sobre Anzorena
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (87): Mateo Scanio 6; Christian Paez 28; Juan Ignacio Buchel 20; Ignacio Berrios 8; Ignacio Moreno 15 (FI); Matías Espeleta 0; Lisandro Bernabei 2; Braulio Osorio 8; Luca Bonavetti 0. DT: Santiago Pérez.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ANZORENA (81): David Ferreyra 24; Nicolás Aguilera 5; Máximo Cañete 1; José Azuaje 19; Jonah Underwood 19 (FI); Joaquín Fernández 11; Felipe Gago 0; Bruno Campos 2. DT: Nahuel Flores.
Estadio: Polideportivo El Fortín – La Consulta (San Carlos)
Parciales: 25-11; 40-29 y 62-51
Tiros libres: Municipalidad de San Carlos 11/18 – A.D.Anzorena 18/25
Cinco faltas: Moreno
Figura: Christian Paez (Municipalidad de San Carlos) 28 puntos (10/16 en dobles), 3 rebotes, 5 asistencias, 5 recuperos, 6 faltas recibidas; con una valoración de +34.