Copa Libertadores: River eliminó por penales a Libertad y se medirá con Palmeiras en cuartos de final

River ganaba con gol de Driussi y dominaba al conjunto paraguayo, que puso el 1-1 con el exmillonario Rojas en un descuido. El equipo de Gallardo se fue al descanso silbado y el ST le echaron a Galoppo, por lo que terminó pidiendo la hora e imponiéndose por 3-1 desde los doce pasos.

Por los octavos de final de la Copa Libertadores, River se mide con Libertad en el Monumental.&nbsp;
River Plate - Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate juega en casa ante Libertad de Paraguay, este jueves desde las 21.30 horas. El Millonario busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras haber igualado 0 a 0 en el choque de ida, la semana pasada.

Finalizó el partido: River 1 (Driussi) - Libertad 1 (Rojas). El pase a cuartos de final se define por penales.

ST 25': River 1 - Libertad 1. Por ahora, el pase a cuartos de final se define por penales

ST 8': Sufre Gallardo. Expulsado Galoppo.

El Millonario jugará con 10 hombres tras la roja al volante Galoppo.

Arrancó el segundo tiempo: River 1 - Libertad 1 por la Copa Libertadores

PT43': ¡GOL DE LIBERTAD!

Desde un córner, llegó el empate del conjunto paraguayo a través de Robert Rojas de cabeza.

PT 29': ¡GOL DE RIVER!

Sebastián Driussi marcó el 1-0 para River Plate, tras capturar un rebote en el área, luego de una exquisita definición de Colidio, travesaño, palomita y gol.

PT 19' Tiro libre para River, ejecutó Juanfer Quinero y la pelota se fue besando el travesaño

PT 13': Lo tuvo Libertad y salvó Martínez Quarta en la línea

PT 10': River 0 - Libertad 0 por la Copa Libertadores.

El conjunto de Marcelo Gallardo es muy superior a Libertad y no lo deja pasar la mitad de la cancha.

Arrancó el partido: River 0 - Libertad 0 por la Copa Libertadores

La formación de Libertad vs. River por la Copa Libertadores

Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

La formación de River vs. Libertad por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta., Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Los Datos del duelo entre River vs. Libertador por la Copa Libertadores

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Hora: 21:30

TV: Telefe, Fox Sports y Disney +

Minuto a minuto y estadísticas:

