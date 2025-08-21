Copa Libertadores: River eliminó por penales a Libertad y se medirá con Palmeiras en cuartos de final

River Plate juega en casa ante Libertad de Paraguay, este jueves desde las 21.30 horas. El Millonario busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras haber igualado 0 a 0 en el choque de ida, la semana pasada.
River ganaba con gol de Driussi y dominaba al conjunto paraguayo, que puso el 1-1 con el exmillonario Rojas en un descuido. El equipo de Gallardo se fue al descanso silbado y el ST le echaron a Galoppo, por lo que terminó pidiendo la hora e imponiéndose por 3-1 desde los doce pasos.
