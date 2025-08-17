Otro dolor de cabeza para River Plate y Marcelo Gallardo: se lesionaron dos futbolistas

El que tuvo que salir lastimado fue el lateral derecho Fabricio Bustos, apenas sobre media hora de juego. Se trató de una acción fortuita, donde el exIndependiente fue a disputar una pelota con Santino Andino y se dobló el tobillo.

SE PRENDEN LAS ALARMAS EN RIVER Bustos quedó lesionado tras disputar la pelota con Andino y tuvo que salir reemplazado

Automáticamente el defensor pidió atención médica, y luego el cambio. La zona se le inflamó rápidamente, y tuvo que ponerse hielo para controlar el dolor y la hinchazón . En su lugar ingresó Marcos Acuña, pasando Milton Casco a jugar de carrilero por derecha.

La situación causa preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, ya que se trata de una baja más pensando en el duelo de vuelta por la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Por otro lado, Juan Fernando Quintero también padeció desde lo físico durante la etapa inicial , y sin que haya existido una falta o roce con un rival, comenzó a tocarse la rodilla izquierda y caminar con dificultad.

A pesar de la gran asistencia de Juanfer Quintero, se lo nota con una MOLESTIA en la rodilla. Seguramente no salga al campo en el segundo tiempo.

El volante probó durante lo que quedó del primer tiempo, pero se lo notó visiblemente diezmado y luego del descanso fue reemplazado.

Ambos se harán estudios durante la semana para determinar los pasos a seguir, y si podrán estar o no presentes ante Libertad de Paraguay el próximo jueves.

No son las únicas lesiones que lamenta el Muñeco. Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas, trabajan a contrareloj en sus esguinces de rodilla para llegar al jueves. Germán Pezzella, Maxi Meza y Agustín Ruberto también son baja, y estarán fuera de los campos durante varios meses más.