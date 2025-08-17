17 de agosto de 2025 - 19:49

Otro dolor de cabeza para River Plate y Marcelo Gallardo: se lesionaron dos futbolistas

River Plate no tiene paz con las lesiones, y ante Godoy Cruz sumó dos más a la lista. Se trata de Fabricio Bustos y Juanfer Quintero

River Plate sigue sumando lesionados

Los Andes | Emanuel Cenci
Fabricio Bustos y una dura lesión en River Plate:

El que tuvo que salir lastimado fue el lateral derecho Fabricio Bustos, apenas sobre media hora de juego. Se trató de una acción fortuita, donde el exIndependiente fue a disputar una pelota con Santino Andino y se dobló el tobillo.

Automáticamente el defensor pidió atención médica, y luego el cambio. La zona se le inflamó rápidamente, y tuvo que ponerse hielo para controlar el dolor y la hinchazón. En su lugar ingresó Marcos Acuña, pasando Milton Casco a jugar de carrilero por derecha.

La situación causa preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, ya que se trata de una baja más pensando en el duelo de vuelta por la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Juanfer Quintero también se lesionó:

Por otro lado, Juan Fernando Quintero también padeció desde lo físico durante la etapa inicial, y sin que haya existido una falta o roce con un rival, comenzó a tocarse la rodilla izquierda y caminar con dificultad.

El volante probó durante lo que quedó del primer tiempo, pero se lo notó visiblemente diezmado y luego del descanso fue reemplazado.

Ambos se harán estudios durante la semana para determinar los pasos a seguir, y si podrán estar o no presentes ante Libertad de Paraguay el próximo jueves.

No son las únicas lesiones que lamenta el Muñeco. Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas, trabajan a contrareloj en sus esguinces de rodilla para llegar al jueves. Germán Pezzella, Maxi Meza y Agustín Ruberto también son baja, y estarán fuera de los campos durante varios meses más.

