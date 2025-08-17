River Plate y Godoy Cruz protagonizan un partidazo en el Monumental

River Plate y Godoy Cruz juegan en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio Más Monumental, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Live Blog Post ST: 18' Galarza recuperó, y Juan Cruz Meza buscó el arco desde tres cuartos, apenas desviado Live Blog Post ST: 3' El Tomba la perdió, Driussi condujo y sacó ventajas ante el quedo defensivo del Tomba que nunca pudo sacarla. 4 a 2 Live Blog Post Empezó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 49' Córner bien ejecutado por Quintero, anticipó Giuliano Galoppo en la puerta del área chica y estampó el 3 a 2 Live Blog Post PT: 28' ¡Gol de Godoy Cruz! Agustín Auzmendi se hizo cargo del penal, y no falló. 2 a 2 Live Blog Post PT: 26' ¡Penal para el Tomba! Pérdida de Castaño en el medio, buena contra, enganchó Altamira dentro del área y Rivero lo bajó. Live Blog Post PT: 25' Remate débil de Juan Morán que contuvo sin problemas el arquero Live Blog Post PT: 24' Disparo de Fabricio Bustos que repelió Franco Petroli Live Blog Post PT: 18' Un gran pase de Nacho Fernández terminó con el remate de Dadín, el rebote de Petroli y el disparo letal de Galoppo. 2 a 1 arriba el Millonario Live Blog Post PT: 8' Empató el Tomba. Azumendi la bajó para Andino, que condujo con calidad en soledad, y recibió el centro para definir ante Rivero. 1 a 1 Live Blog Post PT: 3' Golazo de River. Dadín pivoteó, y Driussi la colgó del ángulo para el 1 a 0 Live Blog Post Empezó el partido Live Blog Post Los once de River Plate: image Live Blog Post Formación de Godoy Cruz: image El primer tiempo fue una locura, lleno de goles y emociones, y sin descanso. Ambos salieron dispuestos a buscar el arco contrario y no especularon. Además, tuvieron una alta efectividad. Eso explicó los cinco tantos.

Embed ¡QUÉ GOLAZO DE RIVER!



Espectacular definición de Sebastián Driussi para el 1-0 ante Godoy Cruz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/YjWyYrIZka — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025 River abrió la cuenta cuando sólo iban 3 minutos. El debutante Juan Bautista Dadín pivoteó y entregó para Driussi, que abrió el pie para colgarla del ángulo. Golazo.

El Tomba no se achicó, y respondió rápido con una fórmula que ilusiona de cara a lo que viene. Petroli sacó largo, Auzmendi la bajó con el pecho para Andino, que sacó a pasear a Bustos y metió centro, y el delantero la empujó al superar en el duelo a Rivero.

Embed EL TOMBA LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE



Desborde de Andino y definición de Auzmendi para el 1-1 de Godoy Cruz ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/fitBAWLWoJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025 Debido al planteo ofensivo de ambos, los espacios siguieron apareciendo sobre los costados. Nacho Fernández le sacó jugo con un pase largo que terminó con un remate de Dadín tras la intervención de Bustos, y con el posterior gol de Galoppo en el rebote que entregó Petroli. Embed RIVER OTRA VEZ EN VENTAJA



Giuliano Galoppo aprovechó el rebote en el área y anotó el 2-1 sobre Godoy Cruz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/il0AmNy7Pn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025 La alegría Millonaria duró poco, porque a los 26’ Vicente Poggi recuperó y condujo una buena contra, Altamira enganchó dentro del área, y Rivero lo bajó. Auzmendi se hizo cargo de la ejecución del penal, y no falló para el 2 a 2 Bodeguero. Embed DOBLETE DE AUZMENDI PARA EL EMPATE DEL TOMBA



El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/3aTKzj7Vjf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025 Pero el primer tiempo todavía tenía tiempo para más. En la última, un córner bien ejecutado por Quintero y el anticipo de Giuliano Galoppo en la puerta del área chica volvió a mover la estantería. Embed GALOPPO MARCÓ UN DOBLETE EN UN PARTIDAZO



El volante de River se desmarcó en el área y de cabeza anotó el 3-2 ante Godoy Cruz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/qkqmTFROBY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025