River Plate y Godoy Cruz protagonizan un partidazo en el Monumental

River Plate y Godoy Cruz juegan en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio Más Monumental, con el arbitraje de Sebastián Zunino.
River Plate vence 4 a 2 ante Godoy Cruz en el Más Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El primer tiempo fue una locura, lleno de goles y emociones, y sin descanso. Ambos salieron dispuestos a buscar el arco contrario y no especularon. Además, tuvieron una alta efectividad. Eso explicó los cinco tantos.
River abrió la cuenta cuando sólo iban 3 minutos. El debutante Juan Bautista Dadín pivoteó y entregó para Driussi, que abrió el pie para colgarla del ángulo. Golazo.
El Tomba no se achicó, y respondió rápido con una fórmula que ilusiona de cara a lo que viene. Petroli sacó largo, Auzmendi la bajó con el pecho para Andino, que sacó a pasear a Bustos y metió centro, y el delantero la empujó al superar en el duelo a Rivero.
Debido al planteo ofensivo de ambos, los espacios siguieron apareciendo sobre los costados. Nacho Fernández le sacó jugo con un pase largo que terminó con un remate de Dadín tras la intervención de Bustos, y con el posterior gol de Galoppo en el rebote que entregó Petroli.
La alegría Millonaria duró poco, porque a los 26’ Vicente Poggi recuperó y condujo una buena contra, Altamira enganchó dentro del área, y Rivero lo bajó. Auzmendi se hizo cargo de la ejecución del penal, y no falló para el 2 a 2 Bodeguero.
Pero el primer tiempo todavía tenía tiempo para más. En la última, un córner bien ejecutado por Quintero y el anticipo de Giuliano Galoppo en la puerta del área chica volvió a mover la estantería.