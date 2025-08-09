9 de agosto de 2025 - 19:42

Malas noticias en River Plate: dura lesión de Germán Pezzella y en duda para la Libertadores

El zaguero central de River Plate tuvo que ser reemplazado tras un choque con un jugador de Independiente de Avellaneda por la Liga Profesional.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Independiente - River Plate, por Liga Profesional

Independiente y River Plate no se sacaron ventajas en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Borja expresó que está todo dado para seguir en River Plate

Miguel Borja confesó que será de su futuro en River Plate: "Está todo dado para..."

Por Emanuel Cenci

Se trata del defensor central Germán Pezzella, que sobre 40 minutos de la etapa inicial fue a disputar una pelota con Walter Mazzantti y terminó pidiendo el cambio. El futbolista Millonario quedó con la pierna izquierda estirada y apoyada sobre el césped cuando su contrincante cayó sin querer, provocando la torcedura.

El dolor fue evidente, y automáticamente el campeón del mundo se tomó el rostro, pidiendo asistencia médica. La señal de la modificación confirmó que no se trataba de una situación normal, y la alarma se encendió.

Lo cierto es que el propio Pezzella alimentó los malos pensamientos, al largarse a llorar desconsoladamente en el banco de los suplentes al retirarse del terreno de juego. Tan mal estaba, que sus compañeros fueron a abrazarlo y darle ánimos.

Los posibles reemplazos para Pezzella en River Plate:

En caso de confirmarse la baja del defensor para los duelos ante los paraguayos, Marcelo Gallardo tendría un problema para la diagramación del once inicial.

En ese sector, River Plate ya cuenta con la lesión de Lautaro Rivero, que quedó desafectado de la serie ante la imposibilidad de llegar en condiciones. Además, Lucas Martínez Quarta arrastra una molestia en la rodilla y también está en duda.

Por ese motivo, los nombres que podrían asomar son Federico Gattoni, no es tenido en cuenta, y Sebastián Boselli (quien reemplazó a Pezzella ante el Rojo). También podría sumarse Ulises Giménez, de la Reserva.

