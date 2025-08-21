Mundo River: Franco Armani y Enzo Pérez aumentan su récord en el ranking histórico de la Copa Libertadores

Enzo Pérez sumará 107 partidos en la Copa Libertadores de América. Todo un récord.

La Copa Libertadores es parte de la identidad de River, y cada vez que el equipo juega en el Monumental se renueva la ilusión de los hinchas. Algo que ocurrirá este jueves, cuando el equipo de Marcelo Gallardo enfrente a Libertad por los octavos de vuelta del certamen continental.

Entre esa mezcla de ansiedad y esperanza, la experiencia de futbolistas como Franco Armani y Enzo Pérez se vuelve fundamental, no solo por lo que aportan al equipo, sino también porque continúan dejando huella en el plano individual.

ENZO PÉREZ HISTÓRICO.jpeg Enzo Pérez para la historia: cuando River ganó con un jugador en el arco por Copa Libertadores y un Monumental vacío. LOS ANDES En el partido de vuelta de octavos de final frente a Libertad, el arquero y el mediocampista sumarán nuevas presencias que los colocarán aún más arriba en la tabla histórica de jugadores con más partidos en el torneo. Tanto el capitán como el subcapitán consolidan su lugar entre los grandes de la Copa.

Armani alcanzará los 110 encuentros en el certamen, cifra que le permitirá igualar a Fábio, histórico arquero brasileño que defendió a Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro. En caso de que River avance a semifinales, el Pulpo podría superar a Éver Hugo Almeida, quien lidera el ranking con 113 presencias.

Por su parte, Pérez llegará a 107 partidos en la Libertadores, mismo registro que el paraguayo Sergio Aquino. El mendocino, que necesitó menos ediciones para alcanzar esa marca, se mantiene en plena vigencia y, aunque no podrá superar en esta edición al arquero uruguayo, podría quedar a solo un paso si el equipo llega a la final.