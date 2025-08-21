21 de agosto de 2025 - 20:15

Mundo River: Franco Armani y Enzo Pérez aumentan su récord en el ranking histórico de la Copa Libertadores

Enzo Pérez sumará 107 partidos en la Copa Libertadores de América. Todo un récord. 

Los Andes | Redacción Deportes
Armani alcanzará los 110 encuentros en el certamen, cifra que le permitirá igualar a Fábio, histórico arquero brasileño que defendió a Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro. En caso de que River avance a semifinales, el Pulpo podría superar a Éver Hugo Almeida, quien lidera el ranking con 113 presencias.

El protagonismo riverplatense en este ranking no termina allí. Nacho Fernández también está a punto de entrar en el top 10 histórico: de sumar minutos en el Monumental alcanzará los 96 encuentros, superando la marca de Andrés D’Alessandro y quedando noveno en la lista.

Con estas estadísticas, River reafirma su peso en la competencia continental. Tres referentes del club figuran entre los jugadores con más presencias en la historia de la Libertadores, un reflejo de la importancia que el Millonario le otorga a este torneo y del lugar que ocupa en su ADN futbolero.

Los 5 jugadores con más partidos disputados en Copa Libertadores

  • 1. Ever Almeida (113)
  • 2. Fábio (110)
  • 3. Franco Armani (109)
  • 4. Sergio Aquino (107)
  • 5. Enzo Pérez (106)
