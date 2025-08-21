21 de agosto de 2025 - 20:02

Copa Libertadores: Marcelo Gallardo confirmó el equipo titular de River para recibir a Libertad

COPA LIBERTADORES. Marcelo Gallardo volverá a poner en cancha a su once de gala, en búsqueda de meterse entre los ocho mejores del continente.

COPA LIBERTADORES.  River Plate recibe a Libertad de Paraguay y Marcelo Gallardo ya definió el equipo titular.

COPA LIBERTADORES.  River Plate recibe a Libertad de Paraguay y Marcelo Gallardo ya definió el equipo titular. 

Foto:

Gentileza: Prensa CARP.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gy1WP0LWcAAdrqg
Copa Libertadores. Todos los jugadores de River convocados por Marcelo Gallardo.&nbsp;

Copa Libertadores. Todos los jugadores de River convocados por Marcelo Gallardo.

El Muñeco mantendrá el 4-3-3 como esquema táctico, el cual le ha dado buenos resultados en el último tiempo. Sin embargo, aún hay algunas incógnitas en lo que refiere a los nombres propios, sobre todo en el mediocampo y en la delantera.

Gy1dbFDW4AA4PnZ

En el mediocampo, la única certeza es el regreso de Enzo Pérez, pero hay varias dudas. Tras su doblete ante los mendocinos, Giuliano Galoppo pica en punta para meterse en el once, y es casi un hecho que Kevin Castaño perderá su lugar. Matías Galarza completaría el tridente de mediocampistas.

Por otro lado, entre Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero saldrá el nombre del cuarto volante, el más suelto de todos. Ambos vienen de buenas actuaciones, aunque el colombiano aún no pudo pasar de 45 minutos en cancha. Los que sí son una fija en la delantera son Sebastián Driussi, quien llega en un gran momento tras convertirle dos tantos al Tomba, y Facundo Colidio.

La formación de River vs. Libertad, por Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

