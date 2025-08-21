Copa Libertadores: Marcelo Gallardo confirmó el equipo titular de River para recibir a Libertad

COPA LIBERTADORES. Marcelo Gallardo volverá a poner en cancha a su once de gala, en búsqueda de meterse entre los ocho mejores del continente.

Tras la victoria ante Godoy Cruz que le permitió mantener el liderato de la Zona B en el Torneo Clausura, River recibirá a Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Con el objetivo de meterse entre los ocho mejores de América, Marcelo Gallardo volverá a poner en cancha a su once de gala.

Gy1WP0LWcAAdrqg Copa Libertadores. Todos los jugadores de River convocados por Marcelo Gallardo. Gentileza. El Muñeco mantendrá el 4-3-3 como esquema táctico, el cual le ha dado buenos resultados en el último tiempo. Sin embargo, aún hay algunas incógnitas en lo que refiere a los nombres propios, sobre todo en el mediocampo y en la delantera.

Tras la presencia de Jeremías Ledesma el último domingo, Franco Armani volverá a estar bajo los tres palos. Los campeones del mundo Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán los laterales derecho e izquierdo respectivamente. En la ida en Asunción, la zaga estuvo compuesta por Paulo Díaz y Sebastián Boselli, aunque este último podría dejarle su lugar a Lucas Martínez Quarta, que vuelve a la convocatoria.

Gy1dbFDW4AA4PnZ En el mediocampo, la única certeza es el regreso de Enzo Pérez, pero hay varias dudas. Tras su doblete ante los mendocinos, Giuliano Galoppo pica en punta para meterse en el once, y es casi un hecho que Kevin Castaño perderá su lugar. Matías Galarza completaría el tridente de mediocampistas.

Por otro lado, entre Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero saldrá el nombre del cuarto volante, el más suelto de todos. Ambos vienen de buenas actuaciones, aunque el colombiano aún no pudo pasar de 45 minutos en cancha. Los que sí son una fija en la delantera son Sebastián Driussi, quien llega en un gran momento tras convertirle dos tantos al Tomba, y Facundo Colidio.