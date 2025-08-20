Liga Profesional: Di Césare, en la mira de un club de Brasil, Racing evalúa su salida

El defensor mendocinon es seguido por Bahía, que ofrecería 10 millones de dólares. El entrenador Gustavo Costas aún lo considera clave, pero su futuro es incierto. El club lo blindó en 20 millones.

El jugador mendocino, pieza muy importante en el equipo de Gustavo Costas, podría emigrar al fútbol de Brasil.

Racing vive un gran presente en la Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol y meterse entre los ocho mejores del continente. Sin embargo, mientras Gustavo Costas ya piensa en el duro cruce ante Vélez por los cuartos de final, en el club crece la preocupación por el futuro de uno de sus futbolistas más prometedores: Marco Di Césare.

El defensor central mendocino, de 23 años, hoy alterna la titularidad con Franco Pardo y Nazareno Colombo, pero sigue siendo considerado una pieza clave por el cuerpo técnico. A pesar de que su rendimiento bajó respecto al altísimo nivel que mostró durante el 2024, Costas mantiene plena confianza en él.

En las últimas horas trascendió que Bahía de Brasil está dispuesto a hacer una oferta cercana a los 10 millones de dólares por el zaguero, una cifra muy inferior a los 20 millones de su cláusula de rescisión, aunque suficiente para abrir negociaciones. Desde la dirigencia, Diego Milito no vería con malos ojos aceptar ese monto, teniendo en cuenta el contexto económico del club.

image Marco Di Césare continuaría su carrera en el fútbol de Brasil. Gentileza. Di Césare tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2027. En el pasado reciente ya había sido seguido de cerca por Torino, RB Leipzig y Udinese, aunque ninguno de esos sondeos avanzó formalmente. El interés de Bahía es concreto, y el mercado de pases en Brasil permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre, lo que deja margen para que las conversaciones se intensifiquen.

En caso de concretarse su salida, Racing podrá solicitar un cupo adicional para incorporar un refuerzo antes del 31 de agosto, fecha límite del libro de pases local.