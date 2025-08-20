De Tunuyán al podio Nacional: "Pipo" Lucero Perabó es campeón argentino de karting

Con solo 8 años y un año y medio en el deporte, el joven piloto mendocino ganó en Río Cuarto y se quedó con el título de la categoría mini del campeonato argentino, que se desarrolló en la ciudad cordobesa.

El flamante campeón argentino de la categoría mini de karting, quien se lució en la ciudad de Río Cuarto, donde logró alzarse con el campeonato.

El juvenil piloto mendocino, Hipólito Lucero Perabó se consagró campeón Argentino de Karting, luego de completar las 4 fechas del Campeonato Nacional más importante del país que cerró la temporada 2025, en la provincia en Córdoba.

"Pipo" tiene 8 años, vive en Tunuyán y hace 1 año y medio que corre en karting. Debutó en el Kartódromo de San Martín en 2024 y desde allí se proyectó a campeonatos nacionales e internacionales, como lo hizo en julio pasado cuando disputó el Sudamericano de Karting FIA en Chile.

image Pipo, tuvo una gran perfomance a lo largo del campeonato. Gentileza. En marzo debutó con podio en la categoría Mini del Campeonato Argentino de Karting en Trenque Lauquen (Buenos Aires), luego ganó la segunda fecha en San Martín (Mendoza), otra vez subió al podio en Villaguay (Entre Ríos) y el fin de semana pasado, en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) festejó un nuevo triunfo que lo consagró Campeón 2025.

image Hipólito Lucero Perabó, campeón argentino de karting. Gentileza. La palabra del campeón "Fue un año de mucho trabajo junto con mi familia y mi mecánico Pancho Toujas. En Río Cuarto conseguimos la pole, ganamos una manga, 3° en la otra y 2° en el súper heat del sábado. El domingo largué segundo, la carrera estuvo peleada, pero pude ganar para lograr el campeonato argentino" destacó Hipólito Lucero Perabó, que fue escoltado en el podio por Valentino Silveira (Oberá, Misiones) e Iván Sosa (Quemú Quemú, La Pampa).

"Estoy muy feliz y se lo dedicó a mi familia que me acompaña siempre en cada carrera, mi ciudad Tunuyán y toda la gente de Mendoza que me estuvo apoyando desde lejos" cerró el flamante campeón de 8 años.