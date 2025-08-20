20 de agosto de 2025 - 18:14

De Tunuyán al podio Nacional: "Pipo" Lucero Perabó es campeón argentino de karting

Con solo 8 años y un año y medio en el deporte, el joven piloto mendocino ganó en Río Cuarto y se quedó con el título de la categoría mini del campeonato argentino, que se desarrolló en la ciudad cordobesa.

El flamante campeón argentino de la categoría mini de karting, quien se lució en la ciudad de Río Cuarto, donde logró alzarse con el campeonato.

El flamante campeón argentino de la categoría mini de karting, quien se lució en la ciudad de Río Cuarto, donde logró alzarse con el campeonato.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El juvenil piloto mendocino, Hipólito Lucero Perabó se consagró campeón Argentino de Karting, luego de completar las 4 fechas del Campeonato Nacional más importante del país que cerró la temporada 2025, en la provincia en Córdoba.

Leé además

sebastian battaglia develo que podria ir contra juan roman riquelme: por el bien de la institucion

Sebastián Battaglia develó que podría ir contra Juan Román Riquelme: "Por el bien de la institución"

Por Redacción Deportes
Selección Argentina de Básquet

Básquet: Pablo Prigioni confirmó la lista de jugadores de la Selección Argentina para la AmeriCup

Por Redacción Deportes

"Pipo" tiene 8 años, vive en Tunuyán y hace 1 año y medio que corre en karting. Debutó en el Kartódromo de San Martín en 2024 y desde allí se proyectó a campeonatos nacionales e internacionales, como lo hizo en julio pasado cuando disputó el Sudamericano de Karting FIA en Chile.

image
Pipo, tuvo una gran perfomance a lo largo del campeonato.&nbsp;

Pipo, tuvo una gran perfomance a lo largo del campeonato.

En marzo debutó con podio en la categoría Mini del Campeonato Argentino de Karting en Trenque Lauquen (Buenos Aires), luego ganó la segunda fecha en San Martín (Mendoza), otra vez subió al podio en Villaguay (Entre Ríos) y el fin de semana pasado, en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) festejó un nuevo triunfo que lo consagró Campeón 2025.

image
Hip&oacute;lito Lucero Perab&oacute;, campe&oacute;n argentino de karting.

Hipólito Lucero Perabó, campeón argentino de karting.

La palabra del campeón

"Fue un año de mucho trabajo junto con mi familia y mi mecánico Pancho Toujas. En Río Cuarto conseguimos la pole, ganamos una manga, 3° en la otra y 2° en el súper heat del sábado. El domingo largué segundo, la carrera estuvo peleada, pero pude ganar para lograr el campeonato argentino" destacó Hipólito Lucero Perabó, que fue escoltado en el podio por Valentino Silveira (Oberá, Misiones) e Iván Sosa (Quemú Quemú, La Pampa).

"Estoy muy feliz y se lo dedicó a mi familia que me acompaña siempre en cada carrera, mi ciudad Tunuyán y toda la gente de Mendoza que me estuvo apoyando desde lejos" cerró el flamante campeón de 8 años.

image
Pipo lider&oacute; la &uacute;ltima prueba disputada en R&iacute;o Cuarto.&nbsp;

Pipo lideró la última prueba disputada en Río Cuarto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Vikinga sigue brillando en el Mundial de Rumania, luego de conquistar el oro y consagrarse campeona del mundo en los 400mts combinados, hoy volvió a subirse al podio al concluir segunda en los 800mts libre. 

Natación: Agostina Hein, logró plata en los 800 libre y el mejor tiempo de su vida

Por Redacción Deportes
El misterioso tuit que predice la suerte de River en la Copa Libertadores

¿River no será campeón? La contundente predicción astrológica que preocupa al Millo en la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Vélez Sarsfield decidió separar del plantel a Thiago Fernández. Foto: @thiagofernandez_04

Borrado del plantel: la contundente decisión de Vélez con un jugador tras la victoria por Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Imágenes del altercado entre Mauro Icardi con un hincha del Galatasaray

Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan y desató la polémica en Turquía

Por Redacción Deportes